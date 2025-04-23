PRADA魔咒？繼金秀賢後永野芽郁也爆不倫戀　出事代言人還有他們

日本25歲女星永野芽郁捲不倫戀、「劈腿」風波。



雖然當事人皆透過公司發聲否認報道，但傳出醜聞已損傷形象，此時有網友翻出永野芽郁為名牌PRADA日本代言人，紛紛直呼「Prada魔咒！」。

《週刊文春》正式發佈爆料文章：田中圭出軌永野芽郁。（截圖）

永野芽郁、田中圭曾合作日劇《接棒家族》。（《接棒家族》花絮）

永野芽郁（Ig＠mei_nagano0924official）

吳亦凡、鄭爽、金秀賢……醜聞幾乎全部「核彈級」 點圖放大看看PRADA歷年「出事」代言人：

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今年韓星金秀賢被爆疑似與未成年金賽綸交往爭議，當時他才擔任PRADA代言人不久，事發後PRADA宣布終止與金秀賢合約，更引起網友回顧PRADA歷任翻車代言人，包括中國女星李小璐、鄭爽、男星吳亦凡、李易峰、台灣男星柯震東等。

如今繼韓國男星金秀賢後又爆出日本代言人永野芽郁醜聞，網友再討論起PRADA魔咒，更稱涉及範圍已遍布中日韓台，直問「下一位是誰？」，甚至還有網友開玩笑：

PRADA靠違約金賺錢！

PRADA歷年代言人、大使爆醜聞：

2014年，台灣男星柯震東在北京吸食大麻被捕，形象重創，PRADA與其合作關係終止。

2017年，中國饒舌歌手PG One被爆與已婚女星李小璐不倫戀、早期歌曲涉嫌教唆吸毒，遭封殺下架。

2021年，中國女星鄭爽爆出逃漏稅與代孕棄養事件，合作僅8天PRADA迅速終止合作。

2021年，中國男星吳亦凡涉嫌強姦與聚眾淫亂被捕，PRADA火速與他切割，吳亦凡已遭判刑入獄。

2020年，Red Velvet Irene（裴珠泫）、EXO燦烈共同擔任PRADA韓國品牌大使，Irene被爆私下耍牌，燦烈則爆出軌約炮醜聞，形象大傷。

2022年，中國男星李易峰因嫖娼事件被警方拘留，PRADA宣布與其解約。

2025年，韓星金秀賢成為代言人3個月後爆出因與故女星金賽綸的「未成年交往」爭議遭解約。

2025年，日本代言人永野芽郁遭爆劈腿、不倫。



由於近年來PRADA代言人連番爆醜聞，遭網友戲稱「PRADA魔咒」、「精準踩雷」，今日本代言人也爆醜聞，網友更稱：

PRADA魔咒已發展到日娛。

曾演《工作細胞》、《3年A班》等 點圖放大看更多永野芽郁照片：

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