打人女星付出沉重代價！被關拘留所無罩度日　連筆都要限時歸還

日本女星廣末涼子日前出車禍，卻對護士拳打腳踢導致對方受傷，以現行犯被逮捕，目前正在警局接受連日訊問，預計關到周六（19日），廣末涼子的律師提出准抗告遭駁回，而11日有一名女性前往拘留所，疑似是廣末的親人，而她在拘留所的生活也引起外界好奇，警方則對日媒透露了一點細節，像是原子筆要向所方借用，胸罩也是危險物品不能帶。



廣末涼子被爆攻擊護士遭逮捕。（截圖）

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根據《體育日本》報導，由於拘留所內維持基本清潔所需的生活用品如牙刷、毛巾、番梘等都需自行購買，所以被拘留者需要攜帶現金，另外，疑犯之間「相當受歡迎」的物品有筆記本，也需自費購買，但原子筆需要借用，使用一段時間就要歸還，因為可能導致意外的尖銳危險物品不能持有：

「每支筆會編號並限制借出的時間，時間一到就會收回。」



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服裝方面，則是有繩子的衣物都被視為違禁品，像是連帽上衣、抽繩運動褲等，胸罩也會被沒收，拘留所的所有女性都不能穿胸罩，洗澡的話，「基本上一星期一次，夏天改成一星期兩次，（廣末）這次應該是一星期洗一次」。雖然對廣末涼子的簡易檢測未測出大麻或興奮劑等違法藥物，但警方表示仍會進行更深入的檢驗。

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