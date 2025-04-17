淡出女星嫁男神10年突怨「家家有本難唸的經」傳婚變 首發聲闢謠
撰文：聯合新聞網
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喻虹淵與周渝民婚後生下一女，昨日（16號）早上她於社群發文感嘆「家家有本難唸的經」，引外界好奇婚姻狀況，對此她再發文解釋，要大家不必多做聯想。
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喻虹淵昨日早上發文寫道：「『家家有本難唸的經』真的是一句充滿智慧，既概括又句點的一句名言。」結果竟成了媒體報導，她隨後補充說，收到友人告知「上新聞了」，解釋只是跟朋友聊天的感觸，不必多做聯想，她也分享生活狀態，直言：
「除了最近咳嗽兩週持續康復中，我的生活依然簡單知足常樂。」
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喻虹淵台劇《痞子英雄》何小玫一角為大眾熟知，她與周渝民於2015年結婚，隔年生下女兒，淡出螢幕多年的她偶爾會透過社群分享生活感悟，去年10月曬出慶祝36歲生日捧花照，依舊清新亮麗。
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