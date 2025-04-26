中居正廣沉默3個月醞釀反擊！拒認性暴力　女方同意解除保密協議

日本綜藝天王、前國民男團SMAP隊長中居正廣去年12月被日媒《週刊文春》爆料性侵電視台女職員，事件延燒擴大，中居正廣於今年1月宣布從演藝圈引退。



中居正廣於今年1月宣布從演藝圈引退。（Twitter@nonbiri_info）

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不過據《女性SEVEN》25日報導，宣布引退後沉寂3個月的中居正廣醞釀「反擊」，他對第三方委員會報告中將其行為定為「性暴力」極度反感，有意親自對外說明。

據報，在由富士電視台設立的第三方委員會發表394頁的調查報告中，認定中居的女性糾紛為「性暴力導致的重大人權侵害」，與中居先前主張「全程合意、無暴力」的說法完全相悖，引發社會批評，部份藝人如上沼惠美子與立川志らく公開譴責中居。

不過，報告中對關鍵的6月2日事件當天著墨甚少，引發日本社會學家古市憲壽質疑「有空白3日未被說明」，並呼籲中居正廣解除保密義務，還原真相。據傳中居正廣與被害女性的和解協議中有嚴格的保密條款，雖然女方已同意解除，但中居正廣方面仍拒絕。

此外，報導提到中居正廣曾一度考慮組辯護團隊反擊，但因擔心主張未被接受反成「二次傷害」，至今仍在審慎評估。對此，中居正廣律師表示「目前階段無可奉告」。

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