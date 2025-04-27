美少女天花板疑沉迷牛郎店　曬宅女日常闢謠：錢只花在二次元男人

日本AV女優、YouTuber石川澪因擁有精緻五官與甜美氣質，被粉絲封為「美少女天花板」，深受廣大粉絲喜愛。近日，她卻被爆出疑似常出沒於歌舞伎町的牛郎店，引發熱議，對此，她親自出面，霸氣回應謠言。



石川澪被粉絲封為「美少女天花板」（IG@ishikawa._.mio）

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針對傳聞，石川澪透過自己X（舊Twitter）小號發文回應：「我是沉迷牛郎店的人？哈哈哈〜不好意思，我只會把錢花在二次元男人身上，而且我平常工作很忙還要開直播，根本沒時間去啦，一直私訊問真的很煩，想想也知道吧？難不成我有分身？是不是該跟事務所商量一下呢？」一席話語氣輕鬆卻力道十足，展現出她一貫的直率。

台灣AV達人一劍浣春秋也發文力挺石川澪，指出石川澪的行程真的很忙，除了密集拍攝工作，平時也經常開遊戲直播。早在今年3月的活動上，石川澪就透露自己的工作行程已排到年底，每天下班後只想回家休息，另外，石川澪平日就是個徹底的「二次元宅」，空檔時間都在追動畫、吃零食，泡在牛郎店的機率幾乎可說是不可能。

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