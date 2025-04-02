資深男星伸鹹豬手摸大腿　女星哭訴卻因此被開除　她被影射急回應

日前，台灣知名主持人曾國城因表示期待黃子佼復出，慘遭各界撻伐，還丟了節目主持棒。近來又被媒體爆料，曾國城曾以順路為由接送某位女星回家，卻在車上伸出鹹豬手，撫摸對方大腿。外界猜測該節目正是《天才衝衝衝》，昨（1）日晚上被影射是受害人的女星Albee（范乙霏）也在社群平台發文回應了。



曾國城近日遭周刊爆料，某次結束節目錄影工作後，以開車順路等理由，準備送同節目的女星回家，結果卻在車上二度對女方摸大腿。該名女星被拍了2下大腿後，向友人哭訴，事件也因此傳開，怎料，結果竟被節目製作單位當場辭退，丟失了助理主持的機會。

昨（1）日晚上被影射是受害人的女星Albee（范乙霏）在社群平台發文回應。（IG@albeefin）

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不少人猜測該傳聞中的女星就是Albee，Albee則於晚間透過IG Story回應：「謝謝大家的開心，沒有摸大腿這件事，沒有繼續主持只是因為當時與公司的合約已經結束了啦」，並附上一張雙手合十的貼圖，感謝外界的關心。

Albee於晚間透過IG Story回應。（截圖）

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新聞曝光後，外界循線分析，紛紛猜測該節目就是華視製作的《天才衝衝衝》，對此，華視已於昨日晚間緊急作出回應：「已即刻要求《天才衝衝衝》製作單位，向當事人了解當年主持人疑似不當言語舉措事件之事實。」而曾國城本人目前尚未做出任何回應。

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