性感女神分手地產大亨一年　第三者疑「被扶正」媽媽認證二人關係

42歲日本女星深田恭子交了新男友！她2023年12月與年賺200億日圓的地產大亨杉本宏之婚前分手，當時瘋傳原因是與拍攝電視劇的導演A先生關係密切，被質疑劈腿。而她分手1年4個月後，新戀情再度曝光，4月下旬被拍到與導演A先生散步回家，連媽媽都已經認證兩人關係。



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據日媒《女性SEVEN》報導，深田恭子4月15日在橫濱出席「微博文化交流之夜」，身穿白色禮服登台領獎。這也是她繼日劇《18／40～兩人的夢想與愛情～》的製作記者會後，相隔1年9個月再次公開出席活動。

知情人士透露，深田恭子與杉本宏之分分合合，最後於2023年底分手，經歷過感情低潮後，陪伴在身邊的是導演A先生。男方年紀比她大，在電視圈資歷很長，總在拍攝現場待她如大明星尊敬，又親暱地叫她「Kyon（恭）」。

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導演A先生現在已經關閉社群帳號，但當時曾發過不少貼文，包括坐在深田恭子專屬椅子上、曬出印有「恭子」字樣的點心等，似乎暗示兩人關係。

爆料者表示，A導演性格溫和，在工作中對人謙虛有禮，對深田恭子如同對待公主般體貼，「雖然他2年半前在東京買房，但卻很少回去，而是在深田恭子住家展開半同居生活」。且兩人關係似乎獲得深田媽媽的認可，兩人日前到深田恭子常造訪的餐廳用餐，深田恭子的媽媽也一起加入，3人用餐時氣氛融洽。媽媽先離開後，兩人仍留在店內，喝了快7小時才返回深田恭子的家。

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根據報導曝光的照片，深田恭子與A導演都穿黑色休閒服，宛如情侶穿搭，一路上有說有笑，即使注意到媒體跟拍也無妨，男方幫她拿包包，一起回到她的住處。而日網曾挖出導演福田亮介在IG曬過深田恭子的點心，兩人合作過《初戀那一天所讀的故事》、《18／40～兩人的夢想與愛情～》，推測他是深田恭子現任男友。

福田亮介現年47歲，參與執導多部人氣日劇，包括《戀愛可以持續到天長地久》、《我家的故事》、《Eye Love You》、《海中沉睡的鑽石》、《誰看見了孔雀在跳舞》等。

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