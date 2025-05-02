淮水竹亭｜劉詩詩張雲龍演人妖虐戀　馬德鐘章若楠強勁卡司數不完

「陸劇女神」劉詩詩攜手張雲龍主演的最新古裝仙俠劇《淮水竹亭》，一開播便掀起話題，劇情描述人妖勢不兩立的局勢下，兩大家族東方家和王權家的掌舵人「東方淮竹」（劉詩詩 飾）、「王權弘業」（張雲龍 飾）為了重振一氣盟，共同努力安定局勢的過程，她跟張雲龍甜中帶虐的戀情，成為整部劇的情感核心。除了兩位主演外，配角陣容同樣令人驚豔，包括吳宣儀、沈月、丁禹兮、翟瀟聞、章若楠，加上侯明昊跟陳鈺琪，堪稱是夢幻陣容，馬德鐘也在劇中飾演張雲龍的爸爸「王權守拙」。



馬德鐘也在劇中飾演張雲龍的爸爸「王權守拙」。（《淮水竹亭》劇照）

【圖輯】點圖放大看更多《淮水竹亭》劇照👇👇👇

+ 21

開拍初期因為演出成員眾多，加上年齡層跨度大，張雲龍為促進感情，主動提出聚餐破冰，劉詩詩不僅爽快答應，還會趁大家不注意時去結帳，甚至為劇組準備禮物，因此獲得「經常請吃飯的漂亮姐姐」稱號。劉詩詩表示，她飾演的淮竹，看似清冷疏離卻像竹子一樣很有韌性，劇中擁有滅妖神火絕技，竹笛則是標誌性武器，懲奸除惡，大快人心，一句「少主若不管就由我來管」盡顯霸氣，她說：

「我這次在劇裡不會琴棋書畫，但擅長打架鬥法。」



【相關圖輯】陸劇陷「影視寒冬」四大跡象揭演員慘況 殺青即失業、拿不到尾款（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

劉詩詩憑藉芭蕾舞底子，劉詩詩把柔美身段與武術力量巧妙結合，一出場就大戰鬼面蛛，武力值拉滿，竹林舞劍、紅綢破陣等場景，她通過旋轉、跳躍等動作呈現行雲流水的韻律感。張雲龍在劇中則是面具團首領，戴著面具登場的他經常一轉身就逗得劉詩詩笑不停，他說：「其實戴著面具真的不好演戲，因為面具就卡在我嘴上，講話嘴巴動太多面具就會移位。」他展現熱血豪情時，堅定瀟灑，面對東方淮竹，又流露出溫柔細膩的一面，被劇迷戲稱是「有少年感的爸爸」，他笑說：

「我偶爾會被說又老又年輕，看來我老的很有層次。」



【相關圖輯】內地四大85後小花分析 楊冪劉詩詩力求轉型「她」今年跑出封視后（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

另外，因為演出《異人之下》及《浮圖緣》受到觀眾喜愛的侯明昊及陳鈺琪，應邀在《淮水竹亭》裡扮演百目妖君和毒娘子，兩人日前在直播中跟《淮水竹亭》主演群連線，被問起想為自己的角色起什麼綽號時，他笑說：「工頭百目妖君吧！為了毒娘子修樓，是個很癡情的妖。」陳鈺琪則自嘲是在逃蜘蛛，一直在挨打逃命，兩人透露，他們的戲份前後拍了3天，一見面就要上演情感濃烈的戲，令他們相當難忘。

【相關圖輯】劉詩詩有望重奪「古裝第一美女」封號！盤點七位35+最有仙氣演員（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

值得一提的是林志玲、胡歌、虞書欣、楊紫都在微博上為劉詩詩助陣，力挺ｖ她的新戲，林志玲發文寫道：「來給淮竹大小姐打call，我們淮竹一定要打敗這些壞蛋呀！一定要來看《淮水竹亭》哦！」劉詩詩則回應：「謝謝志玲姐姐的愛心打call～淮竹能量滿滿。」兩大女神的互動令粉絲相當激動。《淮水竹亭》正在愛奇藝國際站熱播。

延伸閱讀：

大陸五一連假啟動! 深圳多家大型百貨公司搶連假前開幕營運

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】