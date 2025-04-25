雁回時｜7部必看大女主逆襲陸劇推薦：墨雨雲間/九重紫/國色芳華

【雁回時／陸劇推薦】你是否也愛看那種被虐到谷底然後霸氣翻盤的大女主劇？近年陸劇圈掀起一股逆襲風潮，從重生、復仇、權謀到商戰，每一位女主都從泥濘中蛻變而出，讓人一邊追劇一邊狂拍手叫好！



下列精選7部小紅書評價超高的大女主逆襲陸劇，不只劇情爽感拉滿，還各自代表不同類型的逆襲路線，看完保證想立刻開追！

最近的人氣陸劇《雁回時》是改編自千山茶客的小說《重生之貴女難求》。（《雁回時》劇照）

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1.《雁回時》

別被女主柔弱的外表騙了！最近的人氣陸劇《雁回時》是改編自千山茶客的小說《重生之貴女難求》，由陳都靈、辛雲來、何泓姍、喻恩泰、溫崢嶸、王艷領銜主演，劇情圍繞在從小被棄養的莊寒雁（陳都靈 飾），講述她因為承受不住養父母的虐待而反殺他們，並逃回莊家，沒想到回家後非但沒有得到家人的迎接，反倒是一連串陰謀陷害，家族全員皆是「雙面人」。而莊寒雁在劇中看似低調聽話、實則暗中布局，一步步拆穿家族黑幕。不只手刃仇人，更利用人心與智慧掌控局勢，是那種讓劇迷拍案叫絕的「清冷型復仇者」內斂又有狠勁！

2.《掌心》

由劉詩詩、竇驍領銜主演的《掌心》，是一部融合奇幻與權謀的黑馬劇作，劇情圍繞在醫學世家遺孤顧清（劉詩詩 飾），講述她因爲家族慘遭滅門而背負血仇，為了替家人復仇而化名江湖遊醫葉平安，表面上行醫，實際上是利用催眠之術窺探他人夢境，在腥風血雨的權鬥中掌控命運，劇中燒腦的夢境元素與情感牽扯，讓人追得又緊張又大快人心。

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3.《似錦》

《似錦》改編自冬天的柳葉的同名小說，由景甜、張晚意領銜主演，劇情圍繞在東平伯府四小姐姜似（景甜 飾），講述她被愛人鬱錦（張晚意 飾）一箭射中而死，卻意外獲得重生的機會，上一世懦弱受辱，這一世不再忍讓！姜似一重生就火速退婚、對惡毒親戚展開反擊，還靠著香料手藝自立開鋪，不依附男人、不再相信虛假的親情，不只改寫自己的命運，還拯救家人落水而亡、自縊、斬首等悲劇，這部劇的服化道也極具質感，是重生題材中的精品之一。

4.《墨雨雲間》

喜歡復仇宅鬥劇的人，相信應該都對去年黑馬陸劇《墨雨雲間》不陌生，該劇改編自千山茶客作家的古代小說《嫡嫁千金》，由吳謹言、王星越、陳鑫海領銜主演，劇情圍繞在縣令之女薛芳菲（吳謹言 飾），講述她在婆家受盡委屈，不只被設計毀清譽，還被摯愛的丈夫活埋，大難不死的她頂替相府千金姜梨之名再入局，表面是嬌貴名媛，實則心思縝密、手段狠辣，面對渣男與權臣皆能沉著應對，不靠男人、不靠家庭，她一步步扳回尊嚴、還擊命運，堪稱2024年最狠女主之一。

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5.《國色芳華》

《國色芳華》改編自意千重的同名小說，由楊紫、李現領銜主演，劇情圍繞在商賈之女何惟芳（楊紫 飾），講述她原本應該是事業型新女性，卻因家族壓力聯姻嫁入豪門，沒想到這段婚姻竟是一場騙局與陷阱，為了擺脫這副枷鎖，她設計陷害丈夫並與之和離，轉頭創立以牡丹為核心的品牌，殺入男性主導的商業圈。值得一提的是，這部劇不只是單一女主的逆襲，而是一場女性群像的覺醒，有逃婚少女、喪夫寡婦、被家暴的太太，這些女人彼此扶持，一起創業、一起對抗不公社會，感人又熱血！

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6.《九重紫》

《九重紫》改編自閱文集團旗下作家吱吱的同名小說，由孟子義、李昀銳、孔雪兒、夏之光領銜主演，劇情圍繞在竇家四小姐竇昭（孟子義 飾），講述她前世遭到夫君背叛，還被暗算身亡，重生後的她決定不做誰的棋子，而是要做執棋人，不再任由丈夫背叛、家族壓迫，從宅鬥一路殺進朝堂，以睿智與謀略撼動政局，也是一部從頭開外掛逆襲的爽劇！

7.《珠簾玉幕》

號稱商戰版《延禧攻略》的《珠簾玉幕》，是改編自談天音的小說《崑山玉之前傳》，由趙露思、劉宇寧、唐曉天領銜主演，劇情圍繞在採珠奴隸端午（趙露思 飾），講述她在採珠場過著慘不忍睹的日子，好不容易逃出卻害得親人慘死，但她依然不屈不撓，靠著過人的識珠判斷力與不服輸的精神，從小市集一路闖入上流社會的商業戰場，每一筆交易、每一次談判都驚心動魄，而她從弱勢到崛起的過程，也描繪出女性在男權市場中逆襲的真實樣貌。

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這7部劇全都狠狠打破傳統「等待男主來救」的老套路，她們不是被拯救者，而是用雙手為自己開路的大女主。如果你也厭倦了女主動不動就哭、只會談戀愛的劇情，那就試試這幾部，每一集都像在看女主開掛打怪升等，超級解氣！

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