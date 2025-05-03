田中圭神隱8天終道歉！否認戀永野芽郁 稱為輕率行為致歉、反省
撰文：中天新聞網
出版：更新：
日本女星永野芽郁先前遭爆與大15歲已婚男星田中圭疑似不倫，甚至流出2張親密合照，又被拍到與同劇韓星金武俊關係親密，不過，3方皆透過經紀公司否認；而田中圭事發後神隱8天，於5月2日透過付費網站向粉絲道歉。
田中圭5月2日於付費網站發文，首次針對風波表示歉意，寫下：「對於讓粉絲因報導感到不愉快、擔心，真的深感抱歉」，並且堅持否認2人關係，聲稱「愉快的朋友聚會過頭，導致誤解的輕率行動，深刻反省」，透露2人僅是沒拿捏好朋友的界線。
相關文章：永野芽郁田中圭金武俊澄清「他」認頻繁見面答法曖昧：老婆不知情
+11
此外，永野芽郁於4月29日也在節目致歉，「關於部分周刊的報道引起的軒然大波，給各位聽眾、粉絲以及所有與我共事的夥伴們帶來了許多困擾與不便，我深感抱歉。」她強調「我真心反省自己輕率的行為，導致了誤解。今後將更加謹慎自律，避免再度發生類似情況。我會盡全力重新贏得大家的信任。」
事實上，《週刊文春》4月24日曝光田中圭與永野芽郁的不倫緋聞，指出男方被記者目擊留宿永野芽郁家，他強調是喝太多才會在對方家待一晚，坦言老婆並不知情，強調雙方僅是相處很好的朋友；而週刊也爆出2張永野芽郁和田中圭的親密合照，不過，雙方皆否認戀愛關係。
延伸閱讀：永野芽郁田中圭被傳不倫戀「一線女星早有暗示」IG二人洩戀情證據
+10
大牙周宜霈遭黑人性騷擾案陷入僵局 起訴至今近2年一原因零進展70歲影后1980年與舊愛合照瘋傳 超前衛打扮獲網民讚：潮流先鋒81歲影帝公開支持兒子動刀轉性做「跨女」：不覺得有什麼大不了歌手多次吸食氯胺酮大麻自首「出庭發言感動法官」獲輕判關鍵曝光
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】