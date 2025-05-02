歌手多次吸食氯胺酮大麻自首「出庭發言感動法官」獲輕判關鍵曝光

南韓知名饒舌歌手Sik-K（本名：權民植）因涉毒事件再次成為話題焦點。2024年1月，他突如其來現身警察局，主動坦承：「我吸了毒，我來自首」，此舉震撼整個演藝圈。警方當時未公開其身份，但媒體迅速查出，自首者正是曾在《ShowMeTheMoney4》中嶄露頭角的實力派歌手Sik-K。



南韓知名饒舌歌手Sik-K（本名：權民植）（IG@younghotyellow94）

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據韓媒報導，檢警隨後展開調查，發現他體內驗出冰毒反應，並於2024年6月遭正式起訴。檢方指出，Sik-K自2023年1月至9月期間，多次吸食氯胺酮（K仔）、搖頭丸與大麻等毒品，並有多項前科紀錄。儘管如此，他全程配合調查，並於今年3月出庭時當庭認罪，哽咽表示：「活了將近30年，從沒像現在這樣感到羞愧。」他也懇切道歉：

「我正在深刻反省。若能獲得一個補償曾經傷害過的家人與公司員工的機會，我會真心悔改，用往後的人生誠實面對自己。」



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原先檢方求處3年6個月的刑期，案件於昨（1）日迎來一審結果。法院最終判處他10個月有期徒刑、緩刑2年，並須接受40小時藥物治療課程；若再犯，將立即執行原刑。

法官指出：「Sik-K的犯行次數較多，除大麻外還曾施用K仔與搖頭丸，加上有類似前科，這些皆屬不利因素。」但同時也表示：

「考量其深刻悔過、承諾不再重蹈覆轍，並主動就持有大麻部份自首，法院將此視為量刑上的有利情節。」



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Sik-K曾赴美留學，擁有流利英語。2015年因參加《ShowMeTheMoney4》打開知名度，隨後加入JayPark與Dok2創立的廠牌AOMG，成為深受年輕人喜愛的音樂人。雖然此次毒品事件讓他的演藝事業蒙上陰影，但仍有不少粉絲期待他能藉此重新振作，用音樂回應社會與支持者的期待。

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