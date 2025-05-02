70歲影后1980年與舊愛合照瘋傳　超前衛打扮獲網民讚：潮流先鋒

70歲影后林青霞當年以瓊瑤電影《窗外》出道，當年19歲的林青霞初登大銀幕，飾演愛上中年教師的高中少女江雁容，但也因為劇情上演「師生戀」，成為台灣禁片，卻在香港與東南亞引發轟動，票房達65萬港幣，更奠定林青霞與男主角秦漢長達18年的銀幕情侶形象。



70歲影后林青霞當年以瓊瑤電影《窗外》出道。（《窗外》劇照）

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《窗外》不僅是林青霞的出道作，更開啟她與秦漢跨越現實與電影的複雜情緣。彼時已婚的秦漢與林青霞因戲生情，卻因社會壓力與道德爭議，讓林青霞一度背負「小三」罵名。為逃離輿論，她曾與秦祥林訂婚，最終仍坦言「最愛始終是秦漢」。直到1985年秦漢離婚後，兩人才正式公開戀情，並在《滾滾紅塵》中再續銀幕情緣，但長跑9年未果的結局，成為影迷心中「意難平」。

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近日網路瘋傳1980年林青霞與秦漢的親密合照，照片中林青霞身穿牛仔外套，內搭白色掛脖繞頸內衣，大方展露鎖骨線條與腰身，被網友驚嘆「超前衛穿搭」。這組照片不僅展現她當年的時尚敏銳度，更引發「舊時代是否更開放」的熱議，網友直言：

「90年代明星敢穿程度不輸現代，林青霞根本潮流先鋒！」



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