81歲影帝公開支持兒子動刀轉性做「跨女」：不覺得有什麼大不了
撰文：聯合新聞網
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奧斯卡影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro） 與4名女子育有7名小孩，其中與女演員圖奇史密斯（Toukie Smith）透過代理孕母生下的29歲兒子艾倫（Aaron），近日公開成為「跨性別女性」，並改名艾琳（Airyn）。對此，父親羅拔迪尼路公開力挺，暖心直說：「我愛我所有的孩子！」
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艾琳近期接受外媒專訪時透露，受到其他跨性別女性的鼓舞，才決定踏出新的一步，並從2024年11月起，開始接受荷爾蒙療程：
「看到她們活得誠實又成功，讓我覺得也許我還不算太晚，也能有新的開始。」
而面對兒子從男性轉為跨性別女性，羅拔迪尼路也公開發聲明表示支持：
「我過去愛我的兒子艾倫，現在我也愛我的女兒艾琳，我不覺得這件事有什麼大不了的，我愛我所有的孩子。」
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