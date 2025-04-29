永野芽郁疑戀上已婚田中圭「消失5日終道歉」卻暗示不倫純屬誤會
撰文：聯合新聞網
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日本女星永野芽郁日前遭「週刊文春」爆料，和已婚男星田中圭發展不倫戀情，還劈腿韓國男星金武俊。永野芽郁清純形象破滅，她沈默5天，28日深夜終於在廣播節目中針對此事道歉。
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永野芽郁在廣播節目開頭，就開門見山表示：「晚安，我是永野芽郁。在節目開始之前，有件事我想告訴大家。」她坦言因為週刊雜誌的報道中引起了軒然大波：
「對於一直承蒙關照的聽眾們、粉絲們，以及在工作上的各位相關人員，讓你們擔心和困擾，真的非常抱歉。」
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永野芽郁接著說：「我深刻地反省了自己引起誤解的輕率行為，今後為了不發生這樣的事情，我會更謹慎。」她並未提到和田中圭的關係，只說未來會努力找回大家的信任，暗示兩人的不倫行為只是「誤會」。
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