Rover透露暑假將出國拍團綜　過咗新人年都繼續以新人心態去做

樂隊Rover昨日（3日）出席尖沙咀一商場舉辦的《Magic Hour Live House 音樂會》，唱完5首歌後他們覺得不夠喉，encore完一次又一次，最後足足encore了兩次才結束音樂會。Rover接受《香港01》訪問時表示很興奮兼笑指自己任性，因為是第一次encore，之前的表演從未試過即興encore，但亦害怕自己的任性而導致超時影響主辦方。

Rover接受《香港01》訪問時表示很興奮兼笑指自己任性，因為是第一次encore，之前的表演從未試過即興encore。(葉志明 攝)

即興encore的他們更表示之前「冇夾定」，成員雷濠權（Jason）坦言：「我哋喺度即場揾歌！」陳鎮亨（亨仔）則笑指：「差啲唔夠歌玩！好彩夠，有練習！」玩得興起時，卓金樂（Kim）、王希晉（希晉）及亨仔三人都下台與粉絲一起玩，只剩下Jason繼續在台上，Jason說已經習慣了孤獨：「都慣㗎啦，但係呢個係我哋嘅表演形式嚟嘅，咁我又唔會話佢哋個個走開曬，唔理我咁樣。」

成員雷濠權（Jason）坦言：「我哋喺度即場揾歌！」(葉志明 攝)

玩得興起時，卓金樂（Kim）、王希晉（希晉）及亨仔三人都下台與粉絲一起玩。(葉志明 攝)

Rover今年已經不再是新人，被問到今年有什麼計劃時，Kim表示仍然會以新人的心態：「始終都係一個新人嘅心態，我覺得心態好緊要！我覺得以一個新人嘅心態去做多啲唔同嘅嘢！」Rover更指即將會拍攝團綜，Jason大爆會在暑假期間拍攝：「聽講呢就會去外地，但係唔知喺邊度！我哋係應該到時先會知嘅，非常之期待。」希晉則說：「今次嘅團綜形式聽講係齋玩嘅！」但就被疑心重的亨仔反問：「你肯定去玩啊？」至於會去哪裡，他們幾人就說不肯定最後真的會去哪裡。

Kim表示仍然會以新人的心態去做多啲唔同嘅嘢。(葉志明 攝)

Jason大爆團綜會在暑假期間拍攝。(葉志明 攝)

Kim指雖然已經不是新人但仍然會用新人心態繼續走下去，被問到大家會否對他們嚴厲點時，希晉表示不止其他人，連他們自己都對自己嚴厲：「我哋自己四個都對自己harsh咗，因為覺得過咗新人年之後，唔可以再有新人嗰個標籤喺度，即係已經係大家都會將個標準提高咗對我哋，所以我覺得我哋一定要自己鞭策咗自己先。」亭仔覺得：「我哋做自己認為啱嘅嘢，同我哋鐘意嘅嘢就得，真係唔使理人。」

Kim指雖然已經不是新人但仍然會用新人心態繼續走下去。(葉志明 攝)

希晉表示不止其他人，連他們自己都對自己嚴厲。(葉志明 攝)

已經榮升師兄的4人被問到《全民造星6》已經開始了招募，有否見過參賽者時，他們均表示「有」。而看得最多的竟然是亨仔：「因為師弟們去casting嘅時候，我都去睇咗幾日嘅。」但此話一出即被兄弟們取笑他自認是師兄。亨仔再指：「《造星6》嘅朋友仔水準都高嘅，同埋真係好多小鮮肉囉，真係好多十幾歲啊，靚靚仔仔咁樣，所以今年應該好睇。（有冇話睇中邊個？）我睇中…」亨仔未說完就被兄弟們打斷，希晉就指有朋友亦有參加比賽，到時會現身支持朋友。被問會否用師兄身份來指導他們或交換心得時，他們說自己「未夠班」：「呢個真係唔夠膽，我地唔敢用師兄嘅身份，但我地會俾啲心得佢分享下，認識下做下朋友，如果人哋願意嘅話，我地都可以一齊傾下。」

亨仔自認是師兄睇《造星6》嘅師弟們casting。(葉志明 攝)

希晉就指有朋友亦有參加比賽，到時會現身支持朋友。(葉志明 攝)

Jason早前與女友慶祝拍拖7周年，他即笑指趁有空就回去澳門跟女友吃了個飯慶祝，至於二人有沒有結婚的念頭時，兄弟們即表示「唔準」。而Jason說其實家人都有希望過：「家人都想，畢竟都年紀大，但係我覺得未係時候，始終自己可能各方面能力都未足夠，咁就覺得等自己更好嘅時候，先至再諗呢件事。（屋企人有催婚？）佢又唔係催嘅，間唔中會講下，講笑形式咁講，唔係勁認真講你幾時結婚嗰啲。」