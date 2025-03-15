大S徐熙媛離世今下葬金寶山　具俊曄「暴瘦捧骨灰」與小S一家送行

撰文：TVBS新聞網
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女星大S（徐熙媛）新年期間因流感併發肺炎過世，享年48歲，眷屬本來遵循大S樹葬的遺願，但老公具俊曄希望有地方能單獨探望，於是重新尋覓長眠地，最後確定選在金寶山入土安眠。時隔41天，S家人包括小S、具俊曄、S媽、一對子女、小S老公許雅鈞今（15）日為大S送行，具俊曄身穿黑色西裝，神態滄桑，身材明顯消瘦，邊難過顫抖啜泣，邊抱著骨灰步出金寶山日光苑前往安葬地，模樣令人心疼。

女星大S（徐熙媛）新年期間因流感併發肺炎過世，享年48歲。（大S微博圖片）

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據《壹蘋》報導，大S家屬齊聚送別，前夫汪小菲沒有出席，現場所有人眼眶泛紅，仍難消化喪親之痛。因按照傳統儀式，白髮人不能送黑髮人，只有具俊曄跟許雅鈞姊姊進入日光苑，S媽和小S等人留在車內等候。

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