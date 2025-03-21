大S徐熙媛離世「小S某部份也消失了」蔡康永悲痛再發聲：很難克服

48歲女星大S（徐熙媛）猝逝至今已過一個多月，小S與家人仍深陷悲傷中，與大小S擁有深厚感情的主持人蔡康永，除了不捨好友的離去，也同時擔心對小S的影響：「大S的消失也意味著小S的某一部份消失了。」



48歲女星大S（徐熙媛）猝逝至今已過一個多月，小S與家人仍深陷悲傷中。（微博@大S）

【相關圖輯】大S徐熙媛難逃逢九去世 命理師驚揭小S命盤恐怖格局：與姊姊相似（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

蔡康永近日接受《鳳凰週刊》專訪表示，從小他也經歷過一些親人的離世，但談到大S的離世，有時常會想像她只是移民到遙遠的地方，比較讓人容易接受，且對他來說：

「不太是能夠練習的事情，她的消失對我而言，是一個獨特的消失，因為她本身有很多獨特的部份存在。她的消失不太像死亡，比較像不見了的感覺，錯愕感很難克服。」



蔡康永近日接受《鳳凰週刊》專訪表示，從小他也經歷過一些親人的離世。（視覺中國）

【相關圖輯】大S數度送院卻不能住院？醫生揭日本醫療分級極嚴格：無法想像（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

蔡康永認為，大S的消失也就意味著小S的某一部份消失，他也試著用自己的方式陪伴小S：

「其實一個人就算是想要跟別人表達悲傷也需要力氣，等於說要看當事人有沒有力氣發出呼喚。」



蔡康永認為，大S的消失也就意味著小S的某一部份消失。（視覺中國）

【相關圖輯】大S徐熙媛流感去世｜具俊曄深情吻別愛妻會被傳染嗎？專家解答（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

延伸閱讀：

影/台南民宅暗夜火警！恐怖火舌竄出 屋主驚：聽見投擲聲

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】