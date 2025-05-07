奇情谷｜四孩之母蔚蔚鬧場交無頭家　囝囝失散18年苦尋不獲

《奇情谷》昨晚（6日）主題「尋人」，據統計香港每年有接近3000宗人口失蹤案件，平均每日有差不多9人失蹤。今集三位谷主化身委託人發揮網絡力量，代兩位「奇情嘉賓」尋人。第一位嘉賓是46歲的女士蔚蔚，她經歷三段情，為三位男士誕下4位小朋友，目前獨力撫養3位囡囡，最想尋回失散18年的兒子。事緣蔚蔚20年前未婚懷孕後，搬到男家天水圍屋企安胎，直到囝囝樂樂出世後，便交由男友母親照顧。有趟蔚蔚跟男友因小事吵架，想不到就此失去一頭家，她說︰「平時男友好溫柔，嗰日唔知點解係咁扔嘢，我畀佢行為嚇親，最後報警處理，要求差人請佢離開，之後佢就無返過嚟。」而BB一直由對方母親湊養，蔚蔚一星期只可以見兩三次。情況持續大概兩年，突然有一日對方全家失去消息。一別就是十多年，蔚蔚亦再經歷兩段情。有一日她偶然發現樂樂爸爸的Facebook，見到兒子小學畢業的照片，好自然給「Like」，她說︰「之後樂樂爸爸block咗我。」接住蔚蔚到過天水圍貼街招尋人，亦為此搬到天水圍居住，都沒有結果。節目尾聲她眼泛淚光表達對兒子的思念︰「樂樂，我係媽咪呀，可能你唔認得我……其實呢十幾年無放棄過搵你，亦好希望見到你，希望你睇到呢個節目，可以同我聯絡，畀我見下你。我無諗住打擾你嘅生活，只係想知道你一切係咪安好啫。媽咪真係好掛住你。」

. 蔚蔚提供失散兒子的照片。

蔚蔚希望尋找失散18年的囝囝樂樂。

利用AI合成樂樂20歲的照片。

此外，留言區特別熱鬧，網民意見頗兩極，有人大表感動祝福母子能早日團聚， 「三段情都有問題」、「一定隱瞞咗一啲嘢」、「一早應該要報警，上法庭爭取撫養權啦」。

節目另一位「奇情嘉賓」為53歲的Brian，他聲稱留有前世記憶，想尋找前世情人「玲玲」。二人相識始於中三那年，玲玲為轉校生，Brian見到對方那一刻，腦海即浮現一連串前世影像，確信跟對方有段前世姻緣。今趟希望尋回這位失散40 年的前世情人。三位谷主請來塔羅專家羅泳嫻（裸泳）藉塔羅牌尋人，裸泳表示隔世情緣最痛苦莫過於是單方面記憶，她一邊占卜一邊語重心長說︰「只要呢個人在生，搵佢未必太難。但係我見個結果唔好呀，所以我會建議不如唔好考慮住。」Brian表示並非想介入對方的生活，只是想再見面，瞭解一下對方近況。

Brian希望尋回前世情人。

Brian跟玲玲於中三那年認識。