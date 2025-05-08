千禧男神曾陷抑鬱遇車禍「感激生命中兩大貴人」不忘離世舊愛恩情
撰文：聯合新聞網
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《我們與惡的距離2》提及加害者與受害者家屬，也暢談「接住」，劇中飾演精神科醫生的周渝民，被問生命歷程中有沒有接住他的人？他大方回答：「有，當我表演不好的時候，蔡導（蔡岳勳）接住，精神不好時，熙媛（大S）接住我了，一直以來都有很多貴人，可能我為人不錯吧，我覺得很幸運。」
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周渝民從《流星花園》組成F4出道，當時導演就是蔡岳勳，而他因飽受抑鬱症折磨發生嚴重車禍時，第一個到現場抱住他的，正是大S，戀情也因此曝光。蔡導跟大S可說是仔仔早期的貴人。
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大S今年2月2日在日本猝逝，享年48歲。前男友仔仔出席活動時被問此事，承認對大S辭世有感受，「我要悼念一個人很簡單，但公開發表太多言論很痛苦」，直言自己是邊邊角角的人，不適合發表心情，家屬最重要。
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31歲女星「多次輕生未遂」自揭精神病纏身厭世經歷：整天怨天怨地男星拍戲疑陷抑鬱要睇精神科 開鏡前逼自己浸淫負面情緒嚴重失眠MBTI可窺探心理健康？精神科醫生揭「2類人格」易有壓力導致失眠學童自殺創10年新高 立會文件：趨勢令人憂慮 7%曾有自殺行為調查指全球生活滿意度跌 近四成人經常感孤獨 睡眠滿意度急降
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