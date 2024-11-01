31歲女星「多次輕生未遂」自揭精神病纏身厭世經歷：整天怨天怨地

31歲台日混血女星篠崎泫以女團「Twinko」成員身分出道，今（2024）年5月低調公開與實況主「Toyz」劉偉健的戀情，引發熱議。篠崎泫近年來開始經營Youtube頻道，也會透過社群與粉絲分享生活。近期由於台灣YouTuber「眾量級」家寧接觸「心靈成長課程」而成為外界討論焦點，因此篠崎泫10月30號凌晨以自身經歷分享看法，他表示自己所上的並非現在討論得沸沸揚揚的課程：「所有的學習，都只是一套工具，只是看你怎麼學、怎麼用而已。」



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篠崎泫在Threads透露，她當時只學自己想學的東西，其他不認同的部分，她選擇保持距離：

「不苟同、不妥協、不配合（簡單來說在那樣群體裡就是很難搞的人）。」



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然而篠崎泫坦言，儘管至今有許多自己非常不認同的地方，但她也不否認從中收獲得許多：

「讓我擺脫了那個自我貶低、精神病纏身、整天怨天怨地怨世界的厭世女，讓我做到了很多以前認為自己不可能做到的事，從那個自S未遂數次到現在每天都感謝自己活著，這幾年也幫助我，自渡了許多艱難的時刻。」



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篠崎泫透露，自己收過數以萬計的訊息告訴她「我的故事幫助了他們走出黑暗」，因此她認為「工具，用在對的地方，就是受用的。」因此無論上了什麼課程，所有事物都有好壞，且都是自己的取捨及選擇：

「為自己的選擇負責任就好。」



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