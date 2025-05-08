橫豎研究所記招懶人包「金賽綸被拍性愛照」金秀賢李鎮浩這樣反擊

已故女星金賽綸與金秀賢紛爭延燒2個月，至今未無法劃下句點，金賽綸家屬透過自媒體「橫豎研究所」記者金世義於昨（7）日開記者會，再公開「新證據」，而金秀賢方火速反擊，5月7日雙方發聲重點整理如下：



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橫豎研究所、金賽綸家屬方面控訴

●金賽綸未成年時與金秀賢發生性關係

●金賽綸生前錄音檔曝光，自爆中二寒假時（2015年，當時金賽綸15歲）首次與金秀賢發生性關係，金秀賢還拍下性愛照。



→家屬控告金秀賢違反《兒童福利法》第17條（未成年性剝削）。

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●金秀賢劈腿多位女藝人並使用侮辱性字眼形容對方

●金秀賢聲稱發生過關系的女團成員身上有海帶味而將對方將備註為「海帶」，還向金賽綸展示相關照片。



●金秀賢找人襲擊錄音檔持有者

●爆料者4月30日在美國遇刺，頸部被刺9刀，行兇2人分別為中、韓籍。



→FBI調查發現襲擊者與支持金秀賢的YouTuber李鎮浩存在通話記錄。

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●金秀賢公司砸重金買錄音檔

●金秀賢及公司花40億韓元要滿買下金賽綸1.5hr的錄音檔

●Youtuber李鎮浩向線人開價10億韓元要買下錄音檔



→皆遭拒絕

金秀賢方反擊

●錄音檔是偽造，提供者曾接觸 Gold Medalist 要錢，是詐騙

●所謂「被襲擊受傷照」可於網路查到



→反控「橫豎研究所」使用AI進行新型犯罪，將以違反《跟蹤防制法》與《資訊通信網利用促進及資訊保護法》（誹謗）之罪名對橫研提出刑事告訴

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李鎮浩反擊

●錄音經鑑定為AI合成，非金賽綸親口所說

●提供錄音檔的檢舉者為使用多重假名的「紐澤西騙子」

●該檢舉者同時試圖向金秀賢方勒索鉅額

●所謂襲擊照實為網路圖片，無可信依據



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