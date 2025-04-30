金賽綸酒駕後復出電影成遺作《Guitar Man》生前燦爛笑容永留存
撰文：中天新聞網
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已故韓國女星金賽綸的遺作電影《Guitar Man》28日公開主題曲〈沒有痛苦的世界〉（아픔 없는 세상）MV，片中可見金賽綸飾演女主角柳珍，展現出她生前燦爛的笑容與純真的演技。
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從〈沒有痛苦的世界（아픔 없는 세상）〉MV可見，金賽綸演繹出女主角柳珍對男友的關懷與支持，包括在男友的結他損壞時送上新結他等溫馨情節；其中，金賽綸講著對白：
「哥哥，很累對嗎？人生活著真不容易，所以我也曾經想要放下一切，每當那時候我都會害怕，但現在不會了，因為哥哥你做得比我好」
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李善正導演回憶拍攝當下，表示：「金賽綸在片場展現出充滿活力的一面，也充滿熱情，本來期待她能夠漂亮地復出」，也宣布電影主題曲的音源收益將全數捐贈給韓國生命尊重希望中心：
「希望她能如同歌名一般，在無痛的世界裡獲得幸福。」
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據悉，金賽綸已經在2024年11月完成電影《Guitar Man》拍攝，亦是她酒駕風波後，沉寂2年的復出作品，沒想到，當時上映時間還沒確定，就已成為她的遺作；如今電影確定將會在5月30日上映，原聲帶（OST）的收益也將會全數捐出。
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