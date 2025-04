韓星金秀賢的前度金賽綸於2月時輕生離世,她離世後爆料風波就一直未停過,而事件亦不斷發酵。金賽綸的家屬於上月(27日)召開記者會,公開更多證據證明二人自金賽綸15歲便開始交往後,金秀賢亦於上月底(31日)在律師陪同下召開記者會。雖然金秀賢一開始就向公眾道歉兼激動流淚,但就一直否認與未成年的金賽綸交往,他反指金賽綸家屬及「橫豎研究所」誹謗,更要求他們賠償120億韓元(約6,300萬港元)。

金秀賢South Korean actor Kim Soo-hyun, embroiled in controversy over his relationship with actress Kim Sae-ron, who was found dead in February, sheds tears during a press conference in Seoul, South Korea, March 31, 2025. REUTERS/Kim Soo-hyeon