女神去年離巢忽然宣佈6月結婚　IG首談未婚夫：是非常體貼的人

以女團AOA「澯美」出道的女星林到婲宣布6月步入婚姻殿堂。林到婲昨（8）日透過IG向粉絲分享將於6月結婚的喜訊，她以溫暖誠摯的語氣向一路以來支持她的粉絲和親友表達謝意，並公開了即將共度人生的另一半。



林到婲以AOA成員「澯美」身份出道，也在綜藝、戲劇等多領域發展，去年5月她離開經紀公司FNC娛樂並退出AOA，並於今年2月簽約 Dante Entertainment，不時會透過社群平台與粉絲互動，分享生活點滴，今日則宣布將邁向人生新里程。

以女團AOA「澯美」出道的女星林到婲宣布6月步入婚姻殿堂。（IG@dohwa_blossom_）

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林到婲表示，遇到了「想一起過日子的人」，形容對方「溫暖支持著她，始終守護在身邊，是非常體貼且值得感謝的人」。她還表示，未來有機會會慢慢向大家介紹人生伴侶。最後則感性道：

「如果大家能以溫暖的心祝福我們，將會成為我們的莫大力量」。



林到婲IG全文：

你好，我是 到婲🌸

有個我想親自向一直以來守護著我、為我加油的大家傳達的消息，因此在此和大家打聲招呼:)

我遇見了一位想要一起過未來日子的人，

我們即將在這個六月步入婚姻殿堂💍

他是個一直溫暖支持我、守護在我身邊，

真的是非常溫柔且值得感謝的人😌

不久之後應該也能慢慢地向大家介紹他了☺️

若大家能以溫暖的心意祝福我們的未來，

並為我們一起祈禱，對我們將會是很大的力量✨

P.S. 應該有不少朋友是透過這篇文章第一次得知我的結婚消息，

沒能提前一一聯絡真的很抱歉😣

我會儘快一一和大家聯繫的……



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