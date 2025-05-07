男星陷性醜聞復出失敗「突然被爆離婚」一家6年田園生活成往事

藝人宥勝因涉及強制猥褻案，遭判刑8個月、緩刑5年，試圖拍影片復出卻遭到網友們抵制，隨後他宣布退出演藝圈。如今媒體爆料，宥勝已和老婆慈惠離婚，身份證上的配偶欄悄然空白，且一家四口也搬離台中清水的200坪田園農宅。



據《鏡週刊》報導，知情人士透露，宥勝妻子慈惠可能是為了一雙兒女的未來著想，選擇與宥勝切割。此外，也有圈內人士指出，早在宥勝涉及強制猥褻案爆發前，兩人就已經離婚，或已萌生放棄夫妻關係的念頭。

據傳宥勝一家四口已搬離台中的農宅。（FB@宥勝）

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宥勝一家原本居住在台中清水近6年，從最初的露營車生活，到後來定居在由組合貨櫃及造景打造而成的度假屋。當時因其獨特的居住方式，吸引許多民眾前往參觀拍照，引發熱烈討論。如今該處農宅幾乎看不到人煙，推測目前已無人居住。

宥勝曾因強制猥褻女性工作人員案件被判刑，在審理期間還曾傳訊給被害人和證人意圖串證，遭法官痛斥「無悔悟之心」。上個月初嘗試復出，卻因謝罪態度引發爭議，事後他雖表達「很後悔、非常愧疚」，但最終仍決定永久退出演藝圈。

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