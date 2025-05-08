馬筱梅Mandy婚禮倒數9天「被爆同時交往四男」原來是時間管理大師

大S今年2月在日本病逝，終於在3月15日在金寶山墓地安葬，前夫汪小菲原訂要在5月和馬筱梅（Mandy）舉辦的婚禮，日期就在5月17日。



微博網友整理出馬筱梅疑似劈腿多男的證據。（微博圖片）

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沒想到婚禮在即，馬筱梅（Mandy）前夫鄭揚融（Robert）卻跳出來指控前妻馬筱梅在兩人還有婚姻事實期間出軌，並指控其通過威脅、網暴等方式壓制相關爆料。鄭揚融公開的聊天記錄顯示，有物業管理人員和鄰居指認馬筱梅曾多次帶不同男性回家，因「叫床聲過大」引發投訴。鄭揚融更公開和管理員的對話，證實馬筱梅曾帶男人回家過夜。該消息立刻引爆話題衝上微博熱搜冠軍。

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之後更有大陸網友挖出疑似馬筱梅20歲所拍的3000張大尺度照片，她穿著性感比堅尼拍的一系列性感照，也有網友爆料她媽媽以前是賣早餐的，認為她的「千金人設」崩塌。現在更有大陸網友找出她劈腿3名男子的鐵證，微博網友整理出她在2020年到2023年還已婚期間，和3名男子重疊約會的照片證據！

網友整理出Mandy「疑出軌3人，交往4男時間線」，Mandy2016年1月和前夫（鄭揚融）官宣戀愛，2018年10月辦婚禮，2022年6月打離婚官司。2020年8月，Mandy卻和一名「婚紗男」出現拍攝婚紗的影片，同年10月，朋友po聚餐照還標記兩人，寫下「感謝小情侶們。」中間又還有穿插和房仲男、數字男交往，看來她其實也是時間管理大師。

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