NONO陳宣裕涉強制性交未遂遭判2年6月　受害者勇敢出庭成關鍵

台灣藝人NONO（陳宣裕）遭控性侵案，全案涉及6名受害女性，共7項罪名，包含3次強制性交、2次強制性交未遂及2次強制猥褻，經士林地方法院審理近10個月後，今（13日）宣判，他被依強制性交未遂判處2年6月徒刑，全案仍可上訴。



檢方起訴書指出，被告在2008年至2013年間，利用藝人身份及工作機會結識6名被害人，以工作邀約見面、錄影結束順道搭載、共進宵夜等理由，刻意營造與女子獨處機會，並在住處、酒店及車上等處所違反她們意願進行性侵及猥褻行為。

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不過全案從去年5月起訴至今合計開庭7次，今年2月完成辯論程序，共計傳喚吹哨者「小紅老師」及多名被害女子出庭作證，詳細陳述NONO的住家格局及被侵犯過程，但NONO通通堅決否認犯行，強調一切都是誤會，又或是說對方主動為之，並請求法官做無罪判決。

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NONO遭控對6名女子伸出狼爪，檢方依3次強制性交、2次強制性交未遂及2次強制猥褻將其起訴，歷經10個月的審理，士林地院今天終於有了結果，依強制性交未遂判處2年6個月徒刑，全案仍可上訴。

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