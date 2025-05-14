《藏海傳》成年度最期待陸劇　肖戰陳妍希陣容強大　開播日期曝光

由鄭曉龍擔任總導演，青年導演曹譯文執導，攜手肖戰、張婧儀、周奇、黃覺等演員領銜主演的年度古裝大戲《藏海傳》將登場，對肖戰而言，《藏海傳》不論在題材類型、角色複雜程度、或表演方式的要求上，皆不同於他以往的古裝題材作品，總導演鄭曉龍更表示肖戰「有突破、戲很好」。



《藏海傳》故事講述大雍朝欽天監監正蒯鐸之子稚奴一夜之間遭遇滅門慘案，身負血海深仇的他在十年後化名藏海（肖戰 飾）回到京城調查當年真相，展開復仇計畫。劇中肖戰挑戰塑造一個表面沉著冷靜、內心執著堅定，謀略過人又不失善良本性的複雜角色，令觀眾期待不已。

（微博@藏海傳）

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「95花」張婧儀飾演身世複雜、智慧過人、且武功不凡的「香暗荼」，在劇中她和藏海的對手戲層層推進，將成為作品的一大亮點；曾因「小歡喜」中的學渣方一凡而出圈的青年演員周奇則飾演和藏海的關係亦敵亦友「莊之行」，兩人從互相利用到惺惺相惜的過程一波三折、看點十足。此外，還有鍾漢良、陳妍希、「天龍八部」張國強等星光熠熠的實力派卡司陣容參與演出，也讓粉絲們格外期待作品上架。

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總導演鄭曉龍曾執導《後宮甄嬛傳》、《芈月傳》等多部膾炙人口的口碑爆款劇集，此次相隔10年再度執掌古裝大戲，《藏海傳》早在2024年9月便入選2025優酷年度片單，隨後更榮獲「酷雲數娛年度影響力盛典」2025「年度期待劇集」的榮譽。目前《藏海傳》在網絡平台的預約觀看人數已突破百萬，引發全網熱議，首支預告片發布後，24小時內播放量便突破800萬，肖戰的精湛表演也成為網友的熱議焦點，充分展現該劇的強大號召力與期待。

年度古裝陸劇《藏海傳》將於5月18日於Disney+ 正式上架。

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