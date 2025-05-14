從《蠻好的人生》到《以美之名》職業劇掀起陸劇轉型　靠貼地突圍

今年，都市情感劇雖然仍舊處於缺爆款的尷尬期，但是職業劇的傳播度卻有了明顯的提升。一個顯著變化是「與我有關」的內容變多了。



最明顯的案例就是，由孫儷、胡杏兒主演的劇集，今年以保險行業為主題的《蠻好的人生》，相比2021年的建築行業為背景的職業劇《理想之城》，和2020年講述房產經紀的《安家》，更具有民生話題性和大眾性。

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而相比前幾年「酒香也怕巷子深」的醫療劇，今年上半年的兩部醫療劇《仁心俱樂部》、《以美之名》，也都有易傳播、擴散的高熱情節。同時，劇中也探討了醫患關係、患者的身心健康、行業的規範性等內容，把醫療劇這個相對嚴肅、垂直的類型劇，做出了落地性和層次感。

剛剛完結的《無盡的盡頭》也以檢察官、獄警視角，講好了關於「未成年人犯罪」、「未成年人管教」的話題，讓觀眾能夠積極地參與進劇情和案件的討論中來。該劇叫好又叫座，收穫豆瓣8.2的高分，這在近年的職業劇中較為罕見。

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顯然，依託於各類專業人群職業經驗的民生類話題，給行業劇帶來了新氣象。

視角一轉，格局打開

從前，職業劇大概可以分為兩類，一類是聚焦主角的成長和晉升的心路歷程，俗稱「菜鳥闖關式」職場劇，遠的如《杜拉拉升職記》、《北京女子圖鑒》，近的如《平凡之路》、《平凡的榮耀》。

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這類職場劇早年曾經在都市劇中流行一時，但對於劇本也提出了更高的要求。觀眾一度對於主角的「火速晉升」、「貴人相助」等情節的逆反情緒強烈。

於是，在近幾年又出現了以普通人為主角的都市愛情+職場劇，這類劇集由於更落地，而易被大眾接受。主角們不一定會收穫職業生涯的勝利，但一定有著艱難、曲折的經歷。其中，李漠導演的《我在他鄉挺好的》、《三悅有了新工作》都屬於此類型中的佼佼者。

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另一類是側重於借助主角的視角，呈現行業內部生態，深挖行業規則與內幕的職業劇，比如《理想之城》、《城中之城》、《前途無量》都屬於此類。

2020年的《怪你過分美麗》，也因展現出了明星經紀和播出平臺、影視製作方相互制衡、彼此捆綁的畸形生態，而逐漸走紅於網路。

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去年的TVB劇集《新聞女王》，則把新聞主播行業中各方勢力暗戰的過程，演繹得頗具戲劇性。其中「大女主」man姐智鬥上司、成功上位等情節，更是爽感拉滿。

而今年的幾部高熱度職業劇則走出了一條新路，更傾向於借用社會現象、民生話題連結大眾情緒，讓人們產生共情和共鳴。

主角起到的作用，更多時候是串聯起這些民生事件。比如《無盡的盡頭》對校園欺淩案、毒父殺子案、培訓班性侵案等的「串珠」呈現，就引發了彈幕對未成年人司法保護的集中討論。

《蠻好的人生》中開篇的二女爭一男、老年人的夕陽紅戀情、富豪私生子爭奪繼承權等等情節，都能夠在引發觀眾探討的同時，展現出保險從業者的工作日常和職業屬性。

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《以美之名》則以醫美行業為背景，用形形色色的整形案例，來反映出醫美整形對於不同人的意義，以及個人與社會對於美的定義偏差。劇集還為大眾科普了整形公立醫院與私立醫院的區別、整形醫生與運營部門之間的矛盾等等。

這些劇集中不乏離奇情節和典型性、極端性的案例，但也正是這些與每個人息息相關的、站在風口浪尖的民生話題，成功拓寬了這些劇集的探討空間，調動起了觀眾的追劇積極性，甚至引發專業人士進場進行二次傳播與分析。

職場人，也是普通人

雖然近幾年，「懸浮」已經成為了都市劇的一項「原罪」，一味強調主角的成長線和愛情線，極容易踩雷或形成審美疲勞，但過於專注行業獨特性與專業性的職場劇，由於提高了觀劇門檻，在熱度方面可能就要吃虧了。

2023年的高分醫療劇《問心》、去年播出的聚焦銀行人的《前途無量》，都是典型的職業劇。前者以不同理念的醫生之間的矛盾為切入點，展現現代年輕醫生的職業素養與精神面貌。後者著眼於耿直銀行經理一路逆流而上，維護行業準則的過程，涉及揭露行業內幕和反腐。

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兩部劇在故事邏輯性、人物群像、專業性、行業生態等方面都做得可圈可點，屬於職業劇垂直受眾一定會追看的類型，但是都存在破圈難的問題。

今年的兩部醫療劇，在大眾傳播度上，都做出了一定突破。《仁心俱樂部》播出期間達到了芒果TV劇集同時段TOP1的成績，《以美之名》則是優酷上半年成績僅次於《蠻好的人生》的職業劇。

《仁心俱樂部》中的職場戀情、姐弟戀、女A男O，都是有效提高劇集熱度的元素，不少情節引發熱議。《以美之名》則不僅有「醫美整容」這個具有創新和突破性的主題，雙A女主、原生家庭、女性互助，也都是近年來網友十分關注的話題點。

這些劇情和人物設定，不僅可以戳中觀眾爽點，還能把角色的職業刻板印象沖淡，「人性」指數提升。一些入門級別的職業元素對於大眾來說，具有科普作用，而不是一味強調專業，把觀眾當成同事切磋業務。

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同理，近幾年的《警察榮譽》就通過雞毛蒜皮的案件折射社會現實與民生關切，在眾多刑偵劇當中獨樹一幟。《我是刑警》也用接地氣的員警形象，結合全國各地的真實重案要案，呈現出極具真實感的警民群像。

《安家》以地產經紀為切入點，呈現買樓、賣樓背後的民生故事，反映都市人的安居夢想與現實壓力。

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以金融業為背景的《城中之城》，通過銀行、信託、地產等行業的交織，描述出當代金融從業者的職場挑戰的同時，還重點刻劃了他們所遭遇的道德困境，以此折射出金融安全與民生經濟的深層關聯。

總之，這些劇集在人性的挖掘和民生事件的展現上都下了一番功夫，把職業人還原為一個個有血有肉的獨立個體。

可以說，無論他們是什麼職業，觀眾都能夠通過他們的情感糾葛和人生困境中收穫經驗、得到反思。

結語

目前，有幾部待播職場劇在製作班底、IP價值、切入角度、人物設計方面各有千秋，值得關注。

由正午陽光出品、袁子彈編劇，講述銷售女王張微轉崗到沒落的市場部一路升級打怪的《開盤》；由趙冬苓編劇，講述一群平凡人在法醫崗位上，冷靜應對人生挑戰，在困惑與挫折中不斷經受考驗，收穫自我認同與職業榮光的《法醫榮耀》，是兩部備受期待的職場劇。

此外，由愛奇藝出品、賈東岩編劇、盧倫常執導的當代檢察法醫題材電視劇《平等之門》，改編自綜藝IP《令人心動的offer》的都市職場情感劇《即刻上場》，講述百貨公司精英創業的《盛夏繽紛》，也都被不同平臺押寶。

如今，微短劇在爽感、時效性、節奏感等方面佔據優勢。長劇集作為大眾文藝，至少在呈現的人物精神狀態和價值觀上要有當下性，在折射社會生活上，不能再「慢半拍」。

具體到職業劇上，若敲開民生表達之門，在保證專業性的同時反映疾苦、成為嘴替，則往往能有料又有響。若僅靠專業度硬剛其他類型，收視率大概也就只能靠賭了。

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