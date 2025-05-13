女星爆辱華「中國人大部份是傻X」新劇恐被AI換臉　網民看法兩極

近日，即將開播的古裝陸劇《赴山海》因演員李凱馨的爭議言論陷入輿論風波。新加坡籍女星李凱馨被曝在私下發表辱華言論，稱「中國人大部分是傻X」，雖然錄音真實性尚未得到確認，但已引發抵制，劇組緊急刪除她的宣傳素材。官媒包含《人民日報》、《央視》等也刪除相關內容，並發文砲轟。



李凱馨（微博＠李凱馨）

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面對李凱馨的爭議，傳出劇組考慮使用AI換臉技術以解決問題。雖然可行，但單集成本預估在80萬至200萬（人民幣、下同）之間，整部劇需追加超2000萬預算。尤其是李凱馨戲份貫穿主線，涉及大量對手戲和複雜場景，如選擇重拍需協調主演檔期，週期長達數月，成本更高，直接刪減戲份則會導致劇情不連貫。

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支持換臉的觀眾認為劇組和主演無辜，應透過技術切割問題角色，避免整部劇遭撤檔，而抵制派則是強調國家底線不容妥協，要求徹查劇組選角責任，有人指出李凱馨的背景、經歷未被充份調查，暴露劇組管控缺失。該劇原定5月20日播出計劃，目前看來很可能推遲，甚至可能遭永久雪藏。

李凱馨被挖辱華錄音檔，內容稱「中國人大部份都是傻X」。（微博圖片）

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