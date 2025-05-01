蠻好的人生｜孫儷「前老爺」私下生活極節儉　30年前舊衣仍未丟

【蠻好的人生】張晨光8年前曾在《那年花開月正圓》演「周瑩」孫儷的老爺，如今兩人在新戲《蠻好的人生》重逢，他成了她的保險大客戶，一場私生子糾紛鬧得精采。片場花絮中，張晨光躺在病榻上，孫儷一見他就摟著跟大家介紹：「我老爺、我公公！」還笑說：「老爺怎麼還那麼帥？從小看你的戲長大。」張晨光笑彎了眼。



張晨光在病榻上拍戲。（《蠻好的人生》劇照）

68歲張晨光戲約不斷。（《蠻好的人生》劇照）

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張晨光近年越趨低調，但戲還是拍個不停。當年他在《那年花開月正圓》演商家老爺「吳蔚文」，不但打破女子不得經商規則，還教導媳婦孫儷以誠信走天涯。到了《蠻好的人生》，張晨光飾演看似儒雅卻手段狠辣的富商，他要求孫儷幫自己的私生子買份巨額保險，卻遭到她的拒絕，兩人之間的互動極為精彩。

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在不少觀眾眼中，張晨光根本是「富豪專業戶」，覺得他天生貴氣，最不適合演的就是窮人，但又直言跟他現實不符，網友還挖出多年前他透露冰箱裡凍著幾年前的鱈魚，因為捨不得丟，衣帽間裡也掛著30多年前老婆送的第一件衣服，認為真實人生中的他比想像中來得節儉。

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