關海山兒子息影17年「億萬身家卻街頭擺攤」突復出　罕攜女友現身

關海山73歲兒子關聰曾在經典劇集《楚留香》飾演「無花和尚」一角走紅，居台近40年的他拍過不少戲劇作品，2007年客串偶像劇《惡作劇2吻》直樹外公後，即進入退休生活，直到去年受邀拍大愛戲《生命的麥田》，他直呼太久沒演戲了，戲裡久病輕生戲最挑戰。



關聰在《生命的麥田》中飾演久病老兵。（大愛電視提供）

關聰、王淑娟今（19日）為大愛戲《生命的麥田》宣傳，兩人首度合作，戲裡分飾老兵、志工師姐，關聰坦言17年沒演戲，當然會犯戲癮，可惜這段期間可能因淡出演藝圈，所以很少人邀約他演戲，為此接到《生命的麥田》，他格外珍惜，為演出久病孤苦的老兵，原本就很苗條的他還刻意減肥做出病容，他稱：

「要演要死不死的樣子最難。」



關海山於2006年離世。（視覺中國）

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當年《楚留香》無花和尚大紅，關聰就赴台發展，從此定居台灣長達40年，2020年疫情爆發後不久，他被發現隱身於台北市街頭擺攤賣XO醬，事實上，他繼承父親關海山部份家產，擁有上億台幣身家，在台還擁有3間房，生活無虞，他至今未婚，一生僅有一位交往30年的紅粉知己。

關聰（左起）同框兩「淑娟」，交往30年紅粉知己陳淑娟、同劇演員王淑娟。（大愛電視提供）

關聰（左）、王淑娟為《生命的麥田》宣傳。（大愛電視提供）

王淑娟演出《生命的麥田》。（大愛電視提供）

記者會上，關聰的女友陳淑娟曝光，還和王淑娟一起合照，關聰笑說：「因為結婚只是一張紙，我們又沒有要生小孩，反正有人照顧，什麼都不用管，也沒什麼不好。」女友則說：

「我是他的媽媽，照顧這個大孩子就夠了。」



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