男神曾為病父息影　復出拍《百花殺》開鏡談雙親：最幸福是陪父母

【徐正溪／百花殺】大陸男星徐正溪2024年因主演古裝偶像劇《永安夢》，人氣再翻漲，但同年3月卻無預警宣布「告別演員崗位」，引發與經紀公司不合的揣測，但他事後證實是因父親病倒，才決定放下工作。在消失一年後，他於近日正式復出，並再接拍古裝劇。



大陸男星徐正溪2024年因主演古裝偶像劇《永安夢》，人氣再翻漲。（微博@徐正溪）

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徐正溪7日在浙江橫店參加古裝劇《百花殺》的開鏡儀式，他在現場發表感言，分享了這一年來的心路歷程，表示：「經過這一年的里程，我終於又回到橫店。我人生最幸福的時刻，第一件事情就是能與父母在一起；第二件事情就是拿到《百花殺》的劇本，並參加開鏡儀式。」孝心和專業精神贏得了眾多粉絲的支持與讚賞。

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此前，徐正溪因宣布「退圈」照顧父親，引發了網友的熱烈討論。部份網友認為他的孝心值得讚揚，並對他短暫退出後的迅速回歸表示理解；也有網友提出疑問，認為演員職業時間相對自由，或許在兼顧工作與家庭方面有更好的平衡方式。

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