息影21年女神生日秀出近照「58歲仍然仙氣逼人」網民跪求凍齡秘訣

「影壇女神」王祖賢2004年息影後、移居加拿大，鮮少在公開場合現身，上月31日是她58歲生日，在社群平台曬出自拍照，寫下18字更新近況，近乎素顏的她狀態極佳，凍齡美貌掀起熱議，網友驚呼：「神仙姐姐凍齡秘訣是啥？在線等挺急的。」



王祖賢1987年與張國榮合作《倩女幽魂》爆紅。（《倩女幽魂》劇照）

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王祖賢日前在大陸論壇「百度貼吧」上，分享愛犬的照片和一張近距離自拍，寫下：「新年快樂，生日祝福送到，蛇年大吉，阿彌陀佛！」照片中，她戴著編織遮陽帽、墨鏡，濃密的烏黑直髮散在肩上，仙氣逼人，尤其零瑕疵的膚況令人羨慕。

王祖賢曬出自拍照。（貼吧@王祖賢）

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王祖賢1987年與張國榮合作的《倩女幽魂》爆紅，成為九十年代的當紅花旦，息影21年還是受到粉絲關注，近照曝光後，網友都為王祖賢獻上生日祝福，並大讚：

「皮膚保養的真好」、「姐你真好看」、「神仙姐姐凍齡秘訣是啥？在線等挺急的」。



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