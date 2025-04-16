影后談息影「永遠無法適應當名人」厭倦被關注 27年婚姻成避風港
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
55歲奧斯卡影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett），驚爆想要息影。她接受「Radio Times」訪問表示：「我很認真考慮要息影，雖然每次我這麼講，家人都會翻白眼，但我是說真的，我在認真考慮不再演戲，我還有很多事情想要完成，給自己更多時間去做其他的事情。」
【圖輯】點圖放大看更多姬蒂白蘭芝照片👇👇👇
+13
姬蒂白蘭芝與劇作家安德魯烏普頓（Andrew Upton）結婚27年，育有4個小孩，她也表示：
「我永遠無法適應當名人這件事，聽到自己說的東西、到哪都被拍照，當你走進一個脫口秀節目現場，然後看到自己說的東西的片段被摘出來、被強調，它們聽起來非常吵鬧。」
【相關圖輯】Netflix 4月片單推薦：機智住院醫生生活/安眠書店5/惡緣/黑鏡7（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+21
姬蒂白蘭芝強調：
「我不是那樣的人，我這輩子都在努力去適應『不適應』的感覺，我一直覺得自己是處在事物邊緣，我總是帶著好奇心走進任何環境，從不期待會被接受、會得到歡迎」。
影后高英病逝終年69歲 為80年代銀幕女神曾演《人民的名義》三金影后事業遇瓶頸「慘淪票房毒藥」新戲未能成功吸金亦輸口碑影后投資吸金獲封娛圈女股神 入市初衷「只是認為對疾病有幫助」36歲影后身穿LV性感長裙「邊走邊掉爆米花」搞笑造型讓網民笑翻43歲影后「補繳天價稅款」被傳涉嫌逃稅 公司揭原因強調沒有違法
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】