影后談息影「永遠無法適應當名人」厭倦被關注　27年婚姻成避風港

撰文：聯合新聞網
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55歲奧斯卡影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett），驚爆想要息影。她接受「Radio Times」訪問表示：「我很認真考慮要息影，雖然每次我這麼講，家人都會翻白眼，但我是說真的，我在認真考慮不再演戲，我還有很多事情想要完成，給自己更多時間去做其他的事情。」

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姬蒂白蘭芝與劇作家安德魯烏普頓（Andrew Upton）結婚27年，育有4個小孩，她也表示：

「我永遠無法適應當名人這件事，聽到自己說的東西、到哪都被拍照，當你走進一個脫口秀節目現場，然後看到自己說的東西的片段被摘出來、被強調，它們聽起來非常吵鬧。」

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姬蒂白蘭芝強調：

「我不是那樣的人，我這輩子都在努力去適應『不適應』的感覺，我一直覺得自己是處在事物邊緣，我總是帶著好奇心走進任何環境，從不期待會被接受、會得到歡迎」。

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