金秀賢被傳買兇斬人9刀變羅生門　美領事館表態讓案情現驚人轉折

南韓男神金秀賢與已故女星金賽綸的遺屬紛爭尚未落幕，日前被《橫豎研究所》主播金世義點名，與中二的金賽綸交往、逼迫發生關係之外，還拍攝性愛片威脅，更大動作指控金秀賢公司買兇攻擊證人，證人在美國遭人砍了9刀，FBI已經介入調查。沒想到劇情近日出現大反轉，美國總領事館對外發聲，表示沒有收到相關通報，讓事情真相更加模糊，許多網民直呼：「已經看不懂了。」



南韓男神金秀賢與已故女星金賽綸的遺屬紛爭尚未落幕。（Reuters）

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根據《moneytoday》報導，紐約總領事館19日對外發聲：「根據《維也納外交關係公約》第36項規定，我國國民被逮捕或拘提的情況下，當地法治機關有義務立即通知我國駐當地的領事館，但截至目前為止沒有從法治機關方面收到相關通報。」《橫豎》主張FBI已經針對此事展開調查，但紐約總領事館切割：「這不屬於我們機關管理的情報」，並未正面承認或否認是否有此事。

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金世義先前表示，吹哨者握有金賽綸生前錄音檔，結果後來遭2名陌生男子持刀襲擊，脖子被刺9刀，美國FBI已經介入調查，吹哨者妻子則說，一家人長期受到匿名威脅，家中住址、孩子與租客姓名都遭人掌握，她更親眼目睹丈夫衣服染血，非常崩潰，之後秀出文件與錄音檔，但現在被戳破是造假，導致輿論再次出現反轉，網民看得一頭霧水，現在不知道要相信哪邊，只能說，最可憐恐怕是已逝的金賽綸。

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