女優一招保養胸部增視覺效果　獲封神乳感害羞：一開頭不知是什麼

擁有「千年一遇神乳」之稱的20歲AV女優瀨戶環奈，今（21）日赴台宣傳即將到來的「2025 TRE台北國際成人展」，她與金松季歩兩人都是第一次參與TRE成人展，分別代表今年金卡與銀卡最強新人，瀨戶環奈也秀出甜美微笑與巨型豐滿，對著鏡頭互動。



瀨戶環奈擁有「千年一遇神乳」之稱。（聯合報授權使用／記者沈昱嘉攝）

瀨戶環奈擁有170厘米身高，以及擁有驚人的J Cup和59厘米腰圍（聯合報授權使用／記者沈昱嘉攝）

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瀨戶環奈擁有170厘米身高，以及驚人的J Cup和59厘米腰圍，加上酷似「橋本環奈」的天使臉蛋，出道即巔峰。而今現身的瀨戶環奈，實際看起來的確驚為天人，氣質與談吐彷彿當初河北彩伽（昔為河北彩花）空降暗黑界的氛圍。但最特別的是瀨戶環奈不斷被提及的臉蛋部份，本人集結冷艷與可愛於一身，兩者不衝突的個人魅力實屬不易，要稱作從漫畫中走出來的角色，並非過譽。

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瀨戶環奈被譽為「千年一遇神乳」，現場受訪時她害羞表示，自己一開頭其實不知道什麼是「神乳」，但得知意思後又驚喜又感謝。她透露，自己平常對於胸部保養非常重視，會特別做「胸部鍛鍊」，讓視覺效果看起來比較挺一點，另外也會定期抹乳液保養，同時不讓胸部有傷口或瘀青出現。

瀨戶環奈近期與知名網紅Joeman合作拍片，她坦言，那是自己第一次拍這種短影片，「搭特斯拉（Tesla）很新鮮，希望之後有和其他名人合作的機會」。TRE台北國際成人展每年都會邀請AV界頂流女優代言，包括明日花綺羅、三上悠亞、河北彩伽等人，被問起是否想要成為代言人，但瀨戶環奈與金松季歩兩人被問起該問題時，瞬間露出害羞表情，並未正面回答問題。

瀨戶環奈（左）與金松季歩訪台宣傳即將到來的「2025 TRE台北國際成人展」。（聯合報授權使用／記者沈昱嘉攝）

瀨戶環奈除了身材逆天外，臉蛋也十分驚人。（聯合報授權使用／記者沈昱嘉攝）

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