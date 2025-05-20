「美女警花」國際賽50米背泳奪銀！因長躲鑑證室反每天放工狂運動

台灣「美女警花」謝伯韶19日在雙北世界壯年運動會（世壯運）女子50米背泳（年齡35+）游泳比賽中以38秒的成績奪下一面銀牌。



賽後她吐露為了排除壓力，都會抓緊下班時間運動，認為表現還可以更好，希望200米混合式及的專長的100米自由式能發揮更出色。

謝伯韶在雙北世壯運女子50米背泳（年齡35+）比賽中以38秒的成績奪下銀牌。（IG@eva_tri0827）

因長於鑑證科實驗室工作 反更堅持每天運動 點圖放大看更多謝伯韶的照片：

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擔任鑑識官的謝伯韶，從小就隨父親培養運動習慣，小學一年級就開始接觸游泳，曾參加過大大小小的游泳賽事，近年更跨足三鐵運動，也是斯巴達障礙賽的冠軍。

有12年鑑識官資歷的她，工作內容包括進入刑案現場，採集鑑定DNA與指紋等，在實驗室居多，所以她堅持每天抽出1至2小時運動，每周維持5至6天的訓練頻率，藉此維持身體健康並紓解工作壓力，這次她報名了50米背泳、200米混合式、50米自由式、100米自由式與鐵人三項全程。

賽後謝伯韶認為還有進步空間：

今天比較沒有時間暖身，38秒的成績其實還可以更好。

她期待在200米混合式及自己的專項100米自由式能夠發揮出更好的實力。另針對賽程的動線優化與成績查詢等，謝伯韶也覺得可做的更好，剛報到的時候她被帶到看台區：

因為比賽是第一場，繞了一圈才到檢錄區。

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