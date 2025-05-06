逾3000萬元林寶堅尼遊艇突沉船！30多名火辣比堅尼美女網紅急逃生

約30多名身穿比堅尼的火辣美女網紅，3日在美國邁阿密海灘搭乘一艘價值400萬美元（約3100萬港元）的豪華遊艇（林寶堅尼Lamborghini Tecnomar），開派對狂歡。



豈料不久遊艇突然進水下沉，網紅紛紛落水，所幸警方立即派員搜救，沒有釀成傷亡。

約30多名身穿比堅尼的火辣美女網紅3日在美國邁阿密海灘搭乘一艘價值400萬美元的林寶堅尼豪華遊艇狂歡，豈料遊艇突然進水下沉，網紅紛紛落水。（X@OliLondonTV）

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綜合美媒報道，根據美國海岸防衛隊表示，當時船上共有32人，疑似因為遊艇超載，導致翻船沉沒。而這起意外發生在下午5時左右，船隻最終翻覆後，幾乎呈垂直狀沉入海中，美國海岸防衛隊與附近一艘民眾的船隻，立即趕到現場救援。

根據現場影片顯示，沉船時一名女子不斷驚呼：

怎麼會這樣？

還有人穿著救生衣，站在已傾斜的船上，被逐一被帶往救援船。

不過，誇張的是，而在逃生過程中，竟有多名網紅不忘自拍、錄影，還有人忙著搶救自己心愛的物品，其中也在船上、曾參選「美國小姐」的哈特蕾（Regan Hartley），懷中緊抱一瓶市價高達350美元（約2713港元）的Clase Azul Gold龍舌蘭酒（Tequila），登上救援船。

曾參選「美國小姐」的哈特蕾也在船上（IG@missreganhartley）

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還有一名網紅在逃生時，緊緊抱著自己的MacBook手提電腦。

報道指出，這艘豪華遊艇「Lamborghini Tecnomar」是由意大利超跑品牌設計的限量奢華船隻，全球僅有11艘，曾由愛爾蘭格鬥選手康納麥葛瑞格（Conor McGregor）以360萬美元（約2790萬港元）購買其中一艘。

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