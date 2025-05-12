台綜藝找啦啦隊美女「埋身肉搏」爆意外！她慘遭韓女撞傷錄影中斷

《女孩好野2》節目最新一集邀請到韓籍啦啦隊女孩趙娟週擔任特別來賓，在與一粒進行「水上搶襪大賽」時，意外發生碰撞事件，導致錄影一度中斷，所幸最後順利完成賽事。



《女孩好野2》由沈玉琳、張立東、風田與林襄等人共同主持，本週特別邀請到韓籍啦啦隊成員趙娟週參與節目。趙娟週與身材嬌小的一粒在進行「水上搶襪大賽」時，由於身高與體型的差距，比賽一開始趙娟週就迅速搶下一粒腳上的襪子，然而在兩人持續纏鬥時，趙娟週不慎揮到一粒的鼻子，導致一粒立即摀著臉停下動作。

《女孩好野2》常有啦啦隊美女對決的環節。（節目預告截圖）

《女孩好野2》常有啦啦隊美女對決的環節。（節目預告截圖）

《女孩好野2》常有啦啦隊美女對決的環節。（節目預告截圖）

節目最新一集邀請到韓籍啦啦隊女孩趙娟週（左）擔任特別來賓，在與一粒（右）進行「水上搶襪大賽」時，意外發生碰撞事件，導致錄影一度中斷。（東森超視）

節目最新一集邀請到韓籍啦啦隊女孩趙娟週（左）擔任特別來賓，在與一粒（右）進行「水上搶襪大賽」時，意外發生碰撞事件，導致錄影一度中斷。（東森超視）

有「仙女神顏」之稱 風頭一度蓋過林襄 點圖放大看更多一粒照片：

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事件發生後，趙娟週立即表現出關切之情，緊緊抱住一粒並不斷安慰。雖然一粒展現高度敬業精神，比出OK手勢表示可以繼續比賽，但趙娟週仍緊張地用韓文向場外翻譯詢問是否可以暫停比賽，經過製作單位確認後，兩人最終完成了比賽。

節目尾聲播出的漏網鏡頭中，可以看到一粒的鼻子明顯泛紅，她笑著表示：

其實有點忘記剛才發生什麼事！

對此，趙娟週仍舊露出擔憂的表情，溫柔地說：

有任何問題就打電話給我！

展現出暖心的一面。

韓籍啦啦隊成員趙娟週（IG@jjuya_o0o）

點圖放大看更多趙娟週的照片：

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同集節目中，擔任「梁PD」的梁赫群也遇到驚險時刻，當他搭乘由不熟悉開車的風田和林襄擔任司機的車輛時，面對風田在上車前還在確認煞車和油門位置，以及林襄詢問「倒車是什麼檔？」的情況，讓他忍不住吐槽，特別是當林襄自爆有路怒症時，坐在副駕駛座的梁赫群更是露出「我該下車嗎？」的無奈表情。

林襄是《女孩好野》的固定班底。（YouTube截圖）

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