62歲女星宣佈「告別許仙」！當年反串演男角「帥度」成難超越經典
撰文：聯合新聞網
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62歲葉童最近參加綜藝節目「浪姐」，被告知是節目6季以來最年長的姐姐，葉童開心笑說「哇！我是第一名啊」，被問殺手鐧是甚麼時？還幽默說「不知道她們會不會敬老啊」。一直被讚是EQ最強的女星，就算之前遇到粉絲狂抓她，她也沒有面露不悅，反而耐心安撫粉絲。
她和70歲的趙雅芝當年以「新白娘子傳奇」紅透半片天，她在劇中反串演許仙，帥氣模樣至今難有人可以超越。不過，葉童最近發文：「成為演員的這40多年來，我一直珍視自己的每一個角色，作為演員，能成就一個這樣經典的角色我是何等的幸運。]
她表示，美好的記憶之所以美好，是因為一直珍惜它、愛護它，也因為美好總是短暫，所以決定與「新白娘子傳奇演唱會」的交集止於蘇州，未來或許能與大家以其他方式再見。葉童工作室也轉發，並說葉童在蘇州站之後將不再參與新白娘子傳奇演唱會，但巡演仍然會繼續。
葉童近年也曾「重演」許仙，讓觀眾回憶此劇當年的美好：
葉童早前被拍到遭粉絲興奮拉下車，以高EQ態度回應對方：（按圖了解）
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