51歲歌手7年後再度造人成功榮升二寶爸　曾自嘲生子是亂射的代價

51歲台灣歌手張震嶽2018年與交往7年的小涵（Sawu）宣布懷孕、登記結婚，同年喜獲兒子「小谷沐」，小倆口也在2023年於內湖補辦婚宴，而近來也傳來好消息，小涵再度懷孕，將迎來二寶的誕生，而張震嶽近來也暌違6年推出新單曲〈浪人的…〉宣告回歸，並正式預告新專輯計畫即將展開，可說是喜上加喜、雙喜臨門。



小涵稍早在社群網站發文抒發心情，表示自己要開始當一個事不關己的人，未來管好自己就好：「我也沒欠你們，為什麼要受氣和情勒，其他人事物都去旁邊啦。」最後更提到：「真的別煩孕婦！」意外曝光自己懷孕的喜訊，也隨即引來恭喜聲浪，對此，張震嶽所屬的本色音樂證實喜訊：

「是真的，謝謝大家關心。」



小涵再度懷孕，將迎來二寶的誕生。（IG@ayalkomod1974）

【圖輯】點圖放大看看更多小涵IG靚相👇👇👇

+ 13

張震嶽和太太2018年4月宣佈做人成功，當時還特地寫歌透露要升格老爸的喜悅，取名為《歡迎光臨》，曲目介紹更直接點名是「亂射的代價」，不過歌詞卻滿是即將當爸的喜悅，張震嶽也經常在IG曬出帶兒子玩車、露營的甜蜜父子時光，如今夫妻倆將迎來二寶，升格一家四口，讓粉絲也獻上祝福。

【你可能感興趣】「未婚生子女星」身世極坎坷 未成年出道賺錢養家 曾被媽媽打到入醫院（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】