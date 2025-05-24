陳奕迅睽違12年攻高雄巨蛋　眾星花籃齊送祝福　更有這天王巨星

香港歌神陳奕迅《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會高雄站，於23日晚間正式展開。而周杰倫、王力宏、陶喆、楊乃文、楊丞琳、李榮浩也送上花籃，祝福染疫後康復的陳奕迅開唱順利。



全方位準備就緒，高雄，明天見！（instagram@mreasonchan）

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陳奕迅因確診新冠肺炎，原訂5月16、17、18日在高雄巨蛋的演唱會延期，分別改至5月29、30、31日舉行；23日的場次則驚喜成為首場。沒想到，後續在微博竟傳出陳奕迅的烏龍死訊，他19日則透過IG限時動態發文親自發文闢謠，直呼「復活後食番舊肉先（復活後要先吃肉）」，向粉絲報平安。

而他22日深夜也在IG發文，「全方位準備就緒，高雄，明天見！」並曬出3張彩排照片，可見他身穿白色T恤、手持麥克風自拍，不少粉絲也紛紛留言：

「終於等到你了」、

「復活後的首場！Good show and…take care」、

「好期待有什麼驚喜」、

「所有人都放心了」、

「健健康康唱到100歲」、

「越唱越勇」。



此外，為迎接陳奕迅睽違12年重返高雄巨蛋，高雄捷運公司也特別打造城市限定驚喜！演出期間（5/23至25日、5/29至31日）每日下午1點至晚間8點，只要搭乘高雄捷運抵達巨蛋站，就能聽見陳奕迅以親切台語親口迎接招呼：

「打給厚（大家好），我是Eason陳奕迅，《FEAR and DREAMS》 現場見！」

成為觀眾意想不到的彩蛋。

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