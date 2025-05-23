折腰劇情｜何泓姍38歲凍齡演20歲大喬　無懼「口水過敏」罕拍吻戲

由宋祖兒、劉宇寧主演的陸劇《折腰》正在熱播當中，作品改編自作者蓬萊客同名言情小說，劇情講述小喬與魏家主公魏劭在家國情仇之中互相博弈，以及他們之間的愛恨情仇。《折腰》自開播期就引起了巨大的關注和熱度，不少人都瘋狂愛上了魏劭和小喬「蠻蠻一劭」這組CP！



何泓姍在劇中飾演「大喬」。（微博@何泓姍）

【圖輯】點圖放大看更多何泓姍照片👇👇👇

+ 17

其中，何泓姍飾演的大喬，雖然出身士族大家，卻愛上了馬奴比彘。本來她都已經做好心理準備為家族犧牲，嫁給世仇家族魏家，但堂妹小喬心疼姐姐，也認為天真爛漫的大喬嫁到魏家會斷送她一輩子的幸福，因此決定幫助他們私奔，而自己則代替姐姐出嫁魏國。兩姐妹分別前的那段話，更是直擊觀眾的心窩：

——我們姐妹二人，有你一個能嫁得順心順意，便足夠了

——我們姐妹二人，只要有一個人嫁得順心順意，就足夠了



兩姐妹分別前的那段話，直擊觀眾的心窩。（《折腰》劇照）

【圖輯】點圖放大看更多《折腰》劇照👇👇👇

+ 12

大喬雖然是士族貴女，卻從不嫌棄出身低微的比彘，最後甚至願意跟為愛私奔，而比彘也沒有辜負小喬的托付，後來成了雄霸一方的將軍。大喬和比彘的感情進展，甚至比小喬、魏劭還要快，甚至還是大喬主動親吻比彘，打破了一貫古裝劇裡女性的被動形象，勇敢追尋自己的幸福。作為大喬扮演者的何泓姍，之前在出演《雁回時》曾透露，自身有口水過敏的原因，只要挨到一點點就會起紅疹，所以她拍戲一直以來都儘量避免吻戲，甚至很多時候因為這個原因她都只能接一些反派角色——因為反派角色大多都沒有吻戲！

【相關圖輯】雁回時｜7部必看大女主逆襲陸劇推薦：墨雨雲間/九重紫/國色芳華（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 22

因此這次大家在《折腰》裡看到何泓姍不僅有感情戲，甚至還有吻戲的情節，都忍不住調侃「沒想到有生之年還能看到她拍吻戲」。也有網民認為，大喬和比彘只是蜻蜓點水般的吻戲，所以應該對何泓姍的影響不大，但即使如此，何泓姍這次的演出，對她自己而言也算是個小突破了。

還有網民大讚，現實生活裡的她雖然已經38歲了，但因為長了一張凍齡娃娃臉，讓她外表看上去只有20歲左右，更難得的是，她以38歲的年紀、演20歲的小女孩毫無違和感，甚至都沒有被觀眾吐槽——這點的確很難得了。

【相關圖輯】陸劇推薦2025｜8部必看大男主劇：藏海傳/大奉打更人/凡人修仙傳（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

何泓姍出道後，出飾演的大多是愛而不得的惡毒女配角，因此她這次出演善良天真的大喬，著實讓大家有眼前一亮的感覺啊！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】