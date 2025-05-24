中居正廣公開反駁性暴力調查報告　律師質疑公平性避賠償風險

日本52歲男星中居正廣因與富士電視台前女主播的糾紛而宣布退出演藝圈，於5月12日透過代理律師發表聲明，否認富士電視台第三方委員會在調查報告中所認定的性暴力指控，稱「未能確認任何暴力或強制性性行為的實際情況」。儘管中居對外表示，此次反擊並非為了重返演藝圈，但選擇此時聘請新律師並公開反駁，背後的動機引發外界猜測。



日本《FRIDAY》雜誌為此採訪多位相關人員，探究中居為何到此時才反擊的原因。根據相關人員透露，中居在退出演藝圈後，仍持續向親近的業界人士強調「那並非性暴力事件」，並表示這僅是「情感糾葛」。

中居正廣日前反駁「性暴力認定」，要求富士電視台第三方委員會提出證據。（modelpress）

有消息指出，他曾私下向某主要電視台尋求「辯解的機會」，但未能如願。此外，他對富士電視台的態度感到失望，認為自己被昔日熟識的製作人冷落，甚至向周圍人透露「曾經關係密切的製作人現在都不再聯絡我」。

一名與中居熟識的主要電視台製作人指出，「除了名譽恢復，中居最主要的目的是避免因性暴力指控而面臨巨額違約金或賠償金的風險。」富士電視台此前公佈，由於中居事件導致多家贊助商停止廣告投放，公司已經損失高達201億日圓。其他電視台也因中居突然宣布引退，需緊急應對節目停播等問題，造成經濟損失。

此外，包括「SoftBank」與「Timee」等在內的贊助商，因曾在中居引退前仍使用其代言，也可能對其提出賠償要求。該製作人補充道：

「第三方委員會認定中居涉及性暴力後，相關企業可能會追究他的責任，要求巨額賠償。為了避免這種情況，他開始主張自己並未涉及性暴力。」

中居正廣因為性醜聞，不只退出演藝圈，更可能賠上大筆違約金。（X）

另有經紀公司高層人士透露，中居對富士電視台處理此事的方式深感不滿。「在第三方委員會報告公佈後，中居曾向親近的人表達憤怒，質疑為何富士電視台自身的問題未被追究，反而將所有責任推到他身上。」由於中居已表明無意回歸演藝圈，有分析認為他或將揭露更多富士電視台內部問題，以表達對此事的不滿，

「他可能採取『玉石俱焚』的態度，公開富士電視台的黑暗面」。

從引退至今已過四個月，中居正廣再次成為輿論焦點。他這次選擇以法律手段反擊，無論結果如何，都將為其未來的人生帶來新的轉折。

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