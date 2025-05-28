《延禧攻略》吳謹言低調生女 產後極速復工 成功瘦身變出水蛇腰
撰文：聯合新聞網
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大陸男星洪堯與女星吳謹言昔合作《延禧攻略》，去年9月無預警宣布結婚，並傳出懷孕且已經生下女兒，但是在去年11月還是今年2月生女夫妻倆都不願對外證實。她28日復工，日前現身機場，整個人就是少女狀態，讓網友直呼「恢復得太好」、「藝人果然異於常人」。
吳謹言5月28日正式復工，並於27日現身北京機場，啟程前往上海參加「時尚芭莎年度盛典」。這是她產後首次公開露面。她當天身穿灰色緊身T恤，搭配黑色帽子與口罩，造型簡約自然。恢復良好的身形也引發網友熱議，不少人稱讚她：
「狀態極佳」
「藝人自律果然不一般」。
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經紀人于正透露，吳謹言目前手上已有七部作品在籌備中，其中包括古裝劇《御廷謠》與復仇題材劇《畫情川》。原定於4月開鏡的《御廷謠》因故延後至5月開拍，男主角人選尚未公布，網傳辛雲來與楊旭文皆為可能人選。
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