性感網紅參加健身比賽「產後體脂剩16%」苦練一年半曬爆肌身材

台灣網紅「小鄧紫棋」蕾菈2023年7月生下第2胎後積極健身，經過1年半的努力，不僅體重從65公斤降至51公斤，體脂更從35%直降至16%，她日前首度參加亞洲自然健美公開賽，在「女子比堅尼新秀」與「女子比堅尼公開賽」項目中，分別奪下第6名及第5名的好成績。



蕾菈體脂從35%直降至16%。（ig@la.112814）

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蕾菈27日透過IG限時動態分享參賽過程，身穿桃粉色比堅尼的她，除在舞台上展現出勻稱、緊緻的肌肉線條，也辣曬超兇上圍與翹臀。

對於首次參賽，蕾菈認為是「珍貴的首場比賽過程與經驗」。她也透露比賽結束後，她終於解除了將近一年的飲食與酒類限制，並曬出開心地喝奶茶的自拍影片及熱舞片，笑稱：

「下一篇（限時動態）還會醒著嗎？不曉得。」



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