林志玲IG大曬112cm長腿　5個產後維持身材技巧公開　食7分飽就夠

今年49歲的林志玲，擁有174公分的身高，素有「台灣第一名模」之稱，自從與小7歲的日本「放浪兄弟」（EXILE）成員老公Akira結婚並生子以來，她的近況一直受到廣泛關注。



尤其是產後重返演藝圈的林志玲，依舊保持著姣好的身材，令人讚嘆！最近，林志玲在Instagram上曬出一組下衣失蹤的美照，纖細修長的大長腿引發熱烈討論，成為熱搜話題。

49歲台灣第一名模林志玲，5大產子後仍維持窈窕身材技巧大公開（點擊放大瀏覽）▼▼▼

49歲林志玲維持傲人身材5技巧（IG@chiling.lin；01製圖）

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林志玲IG曬112公分美腿照引熱議！

今年49歲的林志玲，擁有174公分的身高，日前在Instagram上分享了一系列拍攝廣告的美照，照片中，她身穿粉色襯衫套裝，整體狀態看起來年輕且凍齡，特別是一張做出踢腿動作的照片，完美展現了她112公分的修長大美腿，這組照片曝光後，引起了大量粉絲的留言和討論！這次我們整理了林志玲維持身材的技巧，一起來看看她平常是如何保持身材的吧！

林志玲身高174公分身材維持技巧

1. 熱愛游泳

林志玲熱愛游泳，這項全身性的運動對她的體態維持有著顯著的幫助，游泳能同時鍛鍊多個肌肉群，從手臂、背部到腿部，有助於塑造均勻的身材，而且，由於在水中運動能減少對關節的壓力，使她能夠長時間進行高強度訓練而不易受傷，游泳還能提高心率，促進新陳代謝，有效燃燒脂肪，保持苗條身材，此外，規律的游泳訓練能幫助拉伸肌肉，增強肌肉的彈性，塑造優美的身形曲線！

2. 穿高跟鞋練核心

除了游泳，林志玲還透露自己會透過穿高跟鞋來訓練核心肌群，高跟鞋不僅能拉長腿部線條，還能有效強化腳踝和核心的穩定性，穿著高跟鞋走路時，身體需要調整重心，這樣的動作能讓核心肌肉得到鍛鍊，增強平衡感和姿勢，這種獨特的方式不僅讓她在日常生活中保持身材，還能在活動中展現優雅的氣質，無疑是她維持身材和魅力的另一個秘密武器。

3. 絕對不節食

林志玲曾透露飲食控制上絕對不節食，這是她保持健康身材的另一個關鍵因素，她相信，合理的飲食搭配運動才是維持好身材的正確方式，林志玲偏好均衡飲食，注重攝取各類營養，特別是新鮮的蔬菜和水果，這些不僅能提供充足的能量，還能促進新陳代謝。

此外，林志玲也喜愛享受美食，從未放棄自己喜愛的餐點，偶爾的放縱不會影響健康，反而能讓生活更有趣，這種積極的飲食態度讓她在追求美麗的同時，也能享受生活的樂趣。

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4. 吃7分飽、睡前4小時不進食

林志玲在飲食方面有著自己獨特的規則，她習慣「吃七分飽」，這樣不僅能避免過度飲食，還能讓身體保持最佳狀態，這種飲食方式有助於控制卡路里攝入，並保持體重穩定。此外，她還特別重視晚餐的時間，通常會在睡前四小時不進食。這樣可以讓身體在夜間獲得充分的休息，促進消化，避免熱量消耗不完全，還能提高睡眠品質。

5. 少量多餐以高蛋白為主

林志玲採取少量多餐的飲食策略，以高蛋白為主，這是她保持身材的另一個關鍵秘訣，這種飲食方式能有效穩定血糖，避免過度飢餓感，並促進新陳代謝，林志玲每天會選擇幾餐健康的小食，這些小食通常包括富含蛋白質的食物，如雞胸肉、魚類、豆腐和乳製品，這不僅能增強肌肉，還能提高飽足感，減少對高熱量食物的渴望。

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林志玲的身材維持技巧展現她對健康生活的堅持與智慧，無論是通過少量多餐、選擇高蛋白食物，還是養成吃七分飽和睡前四小時不進食的好習慣，這些策略不僅讓她擁有苗條的身材，還提升整體的生活品質，她的成功秘訣在於合理的飲食搭配持續的運動，這不僅體現了她的毅力與自律，更讓她在演藝事業中持續閃耀，成為眾多女性心中的健康榜樣。

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