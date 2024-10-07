37歲石原聰美產後復出　新戲同2019恐怖事件不謀而合　真相仍是謎

石原里美（又名石原聰美）一直以來都是女神級的演員，其演藝作品非常多元化，包括了電影、電視劇、舞臺劇、主持甚至配音，可見其功力非常扎實，而人氣也非常高。2020年，石原里美與圈外人結婚後，並於2022年生下了第一胎，同年復出接了主持工作。此外，也參與了Netflix的新電影《我的女兒不見了》，雖然故事平淡，但卻成功以前所未見的演技，演繹了一名母親的心酸。



這一部電影講述由石原里美所飾演的角色沙織裡有一名女兒。一天，她為了與丈夫一起前去欣賞自己心儀的偶像演唱會，所以就把女兒交給了弟弟看顧。結果，弟弟卻因為一個錯誤，讓外甥自己一個人步行300米的路程回家，外甥就這樣失蹤了。

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沙織裡報警後，還請了當地的電視臺記者，希望可以借助媒體的力量找到女兒的下落。事件曝光後，民眾認為沙織裡自己前去看演唱會女兒丟給別人顧，這是不負責任的行為，所以是因為她的個人疏忽所導致女兒失蹤。沙織裡在尋找女兒的過程中，被鍵盤俠的攻擊、調侃，甚至是戲弄而多次崩潰。沙織裡心裡面每天都在自責，如果當初不去看演唱會就不會發生這樣的事情。

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這部電影的劇情其實很平淡，但石原里美的內心戲也充分的表現出一個悲痛的媽媽的心情：無助、崩潰、焦慮、脆弱，成功演出一名失去女兒後生活變得黑暗。當然，這部電影也帶出了現代的網路欺淩與對母親這個身份所框住的道德綁架議題，讓大家重新思考。

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這部電影雖然沒有參考任何真實案件，但卻也讓許多民眾聯想到2019年發生的「山梨失蹤案」。這一宗事件牽涉7個家庭，當中共有10名小朋友，當時他們約了一起到山梨縣道志村露營。到了下午時，其中9個小朋友就一起到河邊玩。過了五分鐘，7歲的小倉美咲也想加入他們到河邊，所以就自己過去了。

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當大家準備回家前，家長們就到河邊準備把孩子帶走，這時才發現小倉美咲不在河邊。他們一群人嘗試在周圍搜尋，最後小倉美咲的母親智子報警求助。警方帶同消防隊與自衛隊前去營地附近的山區進行搜索。這項搜索行動長達16天，參與這次搜救的人多達1700人，但卻找不到小倉美咲蹤影。

在這16天裡，有細心的網民發現智子並沒有像一般的母親那些顯出悲痛的心情，反而前去染髮和逛街，讓大家懷疑小倉美咲是不是被智子藏了起來，甚至是被親生母親給害死。另外，小倉美咲的相關照片才在各媒體公開，也是網民們對此案抱持懷疑心態的因素之一。

當然，對於這種種行為，智子辯解自己是以逛街、染髮來解開抑鬱的心情。至於照片的部分，她表示原本希望孩子可以順利回來且不被標籤，但後來實在是機會渺茫才選擇了公開孩子的照片。對於這些說法，網民們不買單但又找不到實質的證據來證明智子加害自己的女兒。

智子表示原本希望孩子可以順利回來且不被標籤，但後來實在是機會渺茫才選擇了公開孩子的照片。（NHK截圖）

最奇特的是，智子卻在這樣的質疑聲浪下公開發起了募捐活動，希望民眾可以踴躍捐款，讓她可以聘請更多人尋找女兒。這個舉動可說是雪上加霜，不相信她的人就借題發揮，大量的質疑輿論出現，目的就是要她顯露真面目。雖然如此，她仍然籌募到百萬日元。對於這些質疑聲浪，智子不堪其擾，之後以個人名譽受辱而對他們提出了訴訟，最終判決是成功的。

警方帶同消防隊與自衛隊前去營地附近的山區進行搜索。這項搜索行動長達16天，參與這次搜救的人多達1700人，但卻找不到小倉美咲蹤影。（讀賣新聞截圖）

智子自女兒失蹤後仍然不放棄，只要沒消息就是有希望，但這一切在小倉美咲10歲生日前夕幻滅。一名志願者在2022年4月25日於一個幹沽的沼澤裡發現了疑似頭骨的碎片，警方接獲報案後又開始搜索，並在沼澤一帶找到了一些遺骸和衣物碎片。經過一番驗證，警方在5月12日發佈了頭骨碎片的DNA鑒定報告，表示頭骨的粒腺體DNA與智子相同。5月14日，警方對另一片肩胛骨遺骸檢驗結果做出了宣佈，證實這是小倉美咲的遺骸。雖然只是找到部分碎片，但是法醫與警方一致認為小倉美咲仍然存活的機率極低，因此證實她已經去世了。

智子在質疑聲浪下公開發起了募捐活動，希望民眾可以踴躍捐款。（截圖）

雖然如此，這個事發事件可說是個謎，小倉美咲遺骸所出現的地點距離營地僅僅600米，中間有一部分是複雜的山路，但為何當時沒人發現到她。此外，小倉美咲的鞋子被發現時並沒有出現摩擦的痕跡，因此這很難讓人相信這是純屬意外。

這宗案件至今仍然是個謎，也無法證明是他殺，所以只能留下遺憾。至於想要觀賞石原里美的巔峰演技，就不妨到Netflix看一看了。

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