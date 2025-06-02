性感女星接代言　到場驚見超易走光服裝　當眾鬧爆設計師：變態！

薔薔（林嘉凌）向來潑辣敢言，Instagram和YouTube頻道合計坐擁百萬粉絲，是許多粉絲心目中的女神。



她近期再度為遊戲站台，沒想到拍攝現場竟意外上演「怒火連環爆」，甚至讓薔薔當眾飆罵廠商：

你們這群變態設計師！

薔薔近期再度為遊戲站台，卻因被安排的服裝太暴露而怒罵廠商。（逆水寒宣傳圖）

薔薔近期再度為遊戲站台，卻因被安排的服裝太暴露而怒罵廠商。（逆水寒宣傳圖）

薔薔近期再度為遊戲站台，卻因被安排的服裝太暴露而怒罵廠商。（逆水寒宣傳圖）

薔薔近期再度為遊戲站台，卻因被安排的服裝太暴露而怒罵廠商。（逆水寒宣傳圖）

薔薔近期再度為遊戲站台，卻因被安排的服裝太暴露而怒罵廠商。（逆水寒宣傳圖）

在最新釋出的片段中，薔薔以性感到炸裂的「女鐵衣」御姐造型現身，她綁起銀白色馬尾，火辣又霸氣的盔甲，露出香肩，展現性感下身曲線。

然而她得時時擺出撩人姿勢，還要注意不讓春光外洩，讓她爆氣怒吼到底誰打仗會穿這種盔甲：

我剛剛連蹲下都差點走光耶！你們這遊戲根本18禁吧！

儘管對服裝設計頗有微詞，薔薔還是展現她敬業的一面，全程配合拍攝流程，撐高蹲低地完成一幕幕要求極高的鏡頭，她邊拍邊吐槽，卻也忍不住稱讚起角色造型的魅力：

說真的啦，角色真的帥到爆，我罵歸罵，愛還是愛的啦。

不愧是嘴上有火，心中有責的專業藝人。

沒想到，當大家以為終於殺青，好不容易返回休息室鬆口氣時，導演組卻又急call薔薔重返片場再拍一次，讓筋疲力竭的她當場傻眼，氣得大飆髒話，砲火直指廠商。然而，雖說嘴上不留情，薔薔還是專業回到鏡頭前。最扯的是飆罵廠商的片段最終竟被剪進了正片，只能說廠商也真的很敢玩。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】